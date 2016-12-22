Российские военные извинились за учения со стрельбой в селе Паник

Заместитель командира по работе с личным составом российской военной базы в Гюмри Алексей Полюхович принес извинения за учения со стрельбой, о которых не предупредили жителей села Паник Ширакской области Армении. Об этом сообщает News.am.

Отмечается, что российская военная техника и солдаты 17 июля появились на улицах села Паник в рамках учений. Услышав выстрелы, местные жители в панике покинули свои дома. Сообщается, что один ребенок потерял сознание. Агентство указывает, что жителей не предупредили о маневрах. С Полюховичем встретился губернатор Ширакской области Армении Карен Саруханян, после чего российский военный принес извинения.

Как передает издание со ссылкой на Полюховича, в связи с происшествием на российской базе начато внутреннее расследование.

РБК направил запрос в Министерство обороны России.

База в Гюмри несколько раз оказывалась в центре скандалов. Наиболее резонансным стал случай рядового срочной службы Валерия Пермякова который в 2015 году покинул часть с оружием и попытался пересечь границу с Турцией, убив по дороге семью из семи человек. Убийство вызвало массовые акции в Гюмри и Ереване с требованием выдать преступника, однако в итоге было решено, что он будет отбывать наказание в России. Пермякова приговорили к пожизненному заключению.