В МИД Армении назвали российскую военную базу примером сотрудничества

Расположенная в Гюмри российская военная база является хорошим примером сотрудничества между Москвой и Ереваном, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян на встрече с замглавы Минобороны России Александром Фоминым, сообщается на сайте армянского внешнеполитического министерства.

Стороны обсудили военно-техническое сотрудничество между странами. «Министр Мнацаканян отметил, что 102-я российская военная база в Гюмри является одним из позитивных и важных примеров сотрудничества в этой области», — говорится в сообщении.

База в Гюмри была создана в 1995 году, после подписания Россией и Арменией соответствующего договора. Изначально документ предполагал, что российские военные будут находиться там 25 лет, но в 2010 его действие продлили до 49 лет, то есть до 2044 года.

17 июля российские солдаты и техника вошли в село Паник в рамках учений. Местные жители, которые не были об этом предупреждены, покидали свои дома. Заместитель командира по работе с личным составом российское военной базы в Гюмри Алексей Полюхович позже встретился с губернатором Ширакской области Армении Кареном Сарухяном и принес извинения Как сообщало армянское издание News.am со ссылкой на Полюховича, инцидент стал поводом для внутреннего расследования на базе.