Политика⁠,
0

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Pierre Crom / Getty Images)

Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться до конца года, говорится в докладе Еврокомиссии о прогрессе стран-кандидатов на пути к членству в объединении.

В обзоре отмечается, что Украина выполнила условия для открытия большинства кластеров переговорного процесса и приняла «дорожные карты» в сфере верховенства права, государственного управления и защиты прав национальных меньшинств.

Переговоры о вступлении в ЕС разбиты на 35 глав, сгруппированных в шесть блоков (кластеров) — ключевых юридических шагов на пути к членству. Первый из них называется «Основы». В нем содержатся требования подготовить две «дорожные карты», посвященные реформам верховенства права и государственного управления.

«Комиссия ожидает, что Украина выполнит условия для открытия оставшихся трех кластеров и работает над тем, чтобы Совет ЕС был в состоянии обеспечить открытие всех кластеров до конца года», — говорится в документе.

Кроме того, по оценке Еврокомиссии, Киев, несмотря на военную операцию, «твердо привержен своему пути к вступлению в ЕС».

Politico узнало о разработке новых правил членства в ЕС ради Украины
Политика
Фото:Jean-Christophe Guillaume / Getty Images
ЕС начал переговоры о членстве с Украиной летом 2024 года. В октябре 2025-го вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Тарас Качка заявил, что Украина рассчитывает добиться прорыва в вопросе вступления в Европейский союз в декабре.

По словам вице-премьера, Киев надеется на продвижение заявки на членство благодаря «креативным решениям» для обхода позиции Венгрии, блокирующей процесс. Качка выразил уверенность, что лидеры ЕС смогут договориться об открытии всех шести переговорных кластеров до конца года.

Россия не возражает против вступления Украины в Евросоюз, но выступает против ее членства в НАТО. В Кремле пояснили, что ЕС не является военным альянсом.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Украина Еврокомиссия Евросоюз Киев
