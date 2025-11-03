В ЕС предупредили о риске отказа МВФ от помощи Киеву из-за Бельгии

Блокировка Бельгией решения о выделении Киеву кредита за счет российских активов ставит под угрозу одобрение МВФ финансовой помощи Украине, что может подорвать доверие к экономике страны, предупредили в ЕС

Киев, Украина (Фото: Roman Pilipey / Getty Images)

Отказ Бельгии поддержать выделение так называемого репарационного кредита Украине в размере €140 млрд за счет замороженных в ЕС российских активов может побудить Международный валютный фонд (МВФ) заблокировать финансовую помощь Киеву, заявили европейские официальные лица Pоlitico.

После начала боевых действий на Украине за рубежом оказались заморожены российские активы на сумму около $300 млрд. Значительная их часть размещена в бельгийском депозитарии Euroclear.

Чиновник из Еврокомиссии и дипломаты из трех стран — членов ЕС пояснили, что одобрение репарационного кредита Украине поможет удовлетворить требование МВФ, что страна будет «финансово жизнеспособна» в ближайшие годы. Politico отмечает, что в связи с сокращением помощи Киеву от Вашингтона МВФ ожидает, что финансовые потребности Украины в основном будет удовлетворять ЕС.

Международный валютный фонд в настоящее время рассматривает возможность предоставления Украине $8 млрд в кредит на ближайшие три года. Одобрение этой программы сигнализирует инвесторам, что страна финансово жизнеспособна, говорится в материале. «Это ориентир для других стран и институтов, позволяющий оценить, насколько эффективно Украина осуществляет государственное управление», — сказал в комментарии Politico украинский чиновник.

Предыдущие средства, выделенные МВФ Киеву, шли на обеспечение госбюджета Украины.

Один из европейских собеседников издания подчеркнул, что из-за вето Бельгии рассмотрение вопроса о «репарационном кредите» отложено до следующего саммита лидеров ЕС, которая запланирована на 18–19 декабря. В то же время эксперты МВФ посетят Киев в ноябре, чтобы обсудить программу поддержки на следующие три года. «Мы столкнулись с проблемой сроков», — отметил представитель ЕС.

Из-за несогласия Бельгии в заключении Совета ЕС не говорится о «репарационном кредите» Украине, там лишь содержится призыв к Еврокомиссии «как можно скорее представить варианты финансовой поддержки, основанные на оценке финансовых потребностей Украины». В тексте не прописаны конкретные действия для этого. По мнению собеседников Politico, такая расплывчатая формулировка не сможет снять опасения МВФ по поводу финансовой стабильности Украины.

Чиновник и дипломаты из Евросоюза считают, что более жесткие меры могут включать подготовку юридического предложения по кредиту, принятие более четких решений в ходе встречи министров финансов ЕС или созыв внеочередного саммита лидеров.

Politico отмечает, что для укрепления «экономических позиций» Украины ЕС сообщает МВФ, что Киеву не придется выплачивать кредит в размере €140 млрд в ближайшие годы: условием для возвращения средств России служит выплата Москвой компенсаций за причиненный в ходе боевых действий ущерб, поэтому заем называется репарационным.

Власти Бельгии объясняли отказ поддержать выделение такого кредита за счет российских активов риском для своей экономики в результате ответных мер Москвы. В Брюсселе также предупреждали о подрыве доверия к Euroclear как к надежному депозитарию.

Москва предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет «воровством». Когда Генассамблея ООН в 2022 году приняла резолюцию о возмещении Россией ущерба Украине, в Кремле заявили, что документ не считается юридически обязывающим, а его составители пытаются «совершить грабеж» активов Москвы.