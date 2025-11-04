Норвегия модернизирует систему наблюдения на границе с Россией

Полиция Норвегии объявила о модернизации системы наблюдения на границе с Россией

Будет существенно улучшена система наблюдения вдоль границы. Также планируется испытать новейшие вышки и сенсоры для отслеживания ситуации и обнаружения. На некоторых участках будут задействованы беспилотники

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Полиция Норвегии совместно с национальными вооруженными силами планирует модернизировать систему наблюдения на границе с Россией. Об этом сообщило полицейское управление Норвегии.

На модернизацию инфраструктуры на границе двух стран было выделено около 191 млн норвежских крон (€16,4 млн).

«Эти средства подразумевают существенное улучшение пограничной системы наблюдения вдоль внешней границы», — пояснила пресс-служба полицейского управления.

В сообщении также сказано, что с целью обеспечить реализацию этих планов была сформирована специальная межведомственная руководящая группа. Ее первое собрание уже состоялось, в его рамках был осмотрен участок границы у бывшего КПП «Скафферхуллет». С него и планируется начать модернизацию.

Протяженность государственной границы между Норвегией и Россией составляет 197,7 км, она контролируется пограничными службами обеих стран. Сейчас норвежско-российскую границу можно пересечь только через пограничный переход Стурскуг (там расположен единственный регулярный автомобильный пункт пропуска на границе двух стран). С российской стороны КПП называется Борисоглебск.

«В рамках модернизации мы испытаем как новые вышки, так и новые сенсоры для обнаружения и наблюдения. Использование беспилотников также будет актуальным на некоторых участках границы», — заявила начальник полиции области Финнмарк (граничит с Россией) Эллен Катрине Хетта.

В последние годы укреплением границы с Россией занимаются и другие европейские страны. Так, в 2024 году Польша начала возводить на границе с Россией оборонительные укрепления. В Финляндии же спроектировали забор, который строится на участке протяженностью 200 км, а в Эстонии власти выделили около €30 млн на укрепление государственной границы с Россией.

Власти Норвегии еще в 2016 году решили установить в районе КПП в Стурскуге ограждение протяженностью 200 м и высотой 3,5 м из-за наплыва мигрантов годом ранее. NRK писал, что почти из 198 км норвежско-российской границы такой физический барьер существует только вдоль 200 м.

Также существует еще один старый забор вдоль границ, построенный в 1954 году, его протяженность составляет около 150 км. В 2023 году норвежские власти решили заменить его участок между городами Хамборгватнет и Стурскуг длиной 7 км из-за перехода оленей на пастбища в соседнюю страну, сообщало Associated Press.