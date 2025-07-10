Трамп сделал главой NASA министра транспорта

Президент США Дональд Трамп назначил министра транспорта Шона Даффи времменым главой NASA. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

«Шон выполняет ОГРОМНУЮ работу, занимаясь вопросами транспорта нашей страны, включая создание современных систем управления воздушным движением, одновременно восстанавливая наши дороги и мосты, делая их снова эффективными и красивыми. Он будет фантастическим руководителем все более важного Космического агентства, пусть даже и на короткий период», — написал Трамп.

В декабре Трамп выдвинул на пост главы NASA миллиардера-астронавта Джареда Айзекмана. Тогда он заявил, что идеальным кандидатом его делают «страсть Джареда к космосу, опыт астронавта и стремление расширять границы исследований». Reuters писал, что выдвижение Айзекмана было связано с влиянием на Трампа со стороны миллиардера Илона Маска, чьим соратником считают Айзекмана.

В апреле кандидатура Айзекмана была утверждена, однако уже в начале июня Трамп ее отозвал, пообещав назвать новую позже. Решение Трамп принял на фоне обострившегося конфликта с Маском. Сам Айзекман утверждал, что поводом для отзыва кандидатуры стало и давление советников, особенно после ухудшения отношений Трампа и Маска.

Маск и Трамп публично поссорились после того, как бизнесмен раскритиковал «большой прекрасный законопроект» Трампа о налоговых льготах, который увеличивает дефицит бюджета США. Президент заявил, что разочарован в Маске. В начале июля Маск заявил о запуске нового политического проекта — партии «Америка». Он говорил, что главной задачей партии будут прохождение в конгресс и обеспечение решающих голосов по спорным законам.