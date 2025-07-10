 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Трамп сделал главой NASA министра транспорта

Трамп сделал главой NASA министра транспорта вместо астронавта-миллиардера

Президент США Дональд Трамп назначил министра транспорта Шона Даффи времменым главой NASA. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

«Шон выполняет ОГРОМНУЮ работу, занимаясь вопросами транспорта нашей страны, включая создание современных систем управления воздушным движением, одновременно восстанавливая наши дороги и мосты, делая их снова эффективными и красивыми. Он будет фантастическим руководителем все более важного Космического агентства, пусть даже и на короткий период», — написал Трамп.

Трамп рассказал о просьбе Маска назначить близкого друга главой NASA
Политика
Илон Маск и Дональд Трамп

В декабре Трамп выдвинул на пост главы NASA миллиардера-астронавта Джареда Айзекмана. Тогда он заявил, что идеальным кандидатом его делают «страсть Джареда к космосу, опыт астронавта и стремление расширять границы исследований». Reuters писал, что выдвижение Айзекмана было связано с влиянием на Трампа со стороны миллиардера Илона Маска, чьим соратником считают Айзекмана.

В апреле кандидатура Айзекмана была утверждена, однако уже в начале июня Трамп ее отозвал, пообещав назвать новую позже. Решение Трамп принял на фоне обострившегося конфликта с Маском. Сам Айзекман утверждал, что поводом для отзыва кандидатуры стало и давление советников, особенно после ухудшения отношений Трампа и Маска.

Маск и Трамп публично поссорились после того, как бизнесмен раскритиковал «большой прекрасный законопроект» Трампа о налоговых льготах, который увеличивает дефицит бюджета США. Президент заявил, что разочарован в Маске. В начале июля Маск заявил о запуске нового политического проекта — партии «Америка». Он говорил, что главной задачей партии будут прохождение в конгресс и обеспечение решающих голосов по спорным законам.

Читайте РБК в Telegram.

Силовики пришли в МХАТ после обысков у директора. Подробности

Трамп не склонен отдавать победу на Украине России — CNN

Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории

Россия и Оман отменят визовый режим с 18 июля

Эстония пригрозила заблокировать принятие ЕС пакета санкций против России. Причины

Полиция провела обыски в центральном офисе партии Марин Ле Пен

Суд приказал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги

В Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии

Аэропорт Геленджика возобновил работу

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Дональд Трамп NASA Джаред Айзекман Илон Маск
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп анонсировал 50-процентные пошлины на медь
Политика
Президент Бразилии пообещал ответ на анонсированные Трампом пошлины в 50%
Экономика
Трамп анонсировал пошлины в 50% для Бразилии из-за Болсонару
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 91,42 (-0,55) Инвестиции, 09 июл, 18:45 Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 78,17 (0) Инвестиции, 09 июл, 18:45
Двенадцатый житель Якутии получил звание Героя России Политика, 06:28
Москалькова рассказала о критериях демобилизации из зоны боев на Украине Политика, 06:14
Франция и Британия договорятся о «координации» своих ядерных сил Политика, 06:03
В Южной Корее повторно арестовали экс-президента по делу о мятеже Политика, 05:55
Трамп сделал главой NASA министра транспорта Политика, 05:13
Россияне оценили, сколько смогут прожить без зарплаты Финансы, 05:05
В Пензенской области сбили дрон Политика, 05:02
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
У главы МХАТ и Михайловского театра Кехмана обнаружили долги в ₽17,8 млрд Общество, 04:45
Лавров прилетел в Малайзию для участия в мероприятиях по линии АСЕАН Политика, 03:50
Аэропорт Саратова приостановил полеты Политика, 03:37
Трамп анонсировал 50-процентные пошлины на медь Политика, 03:36
Президент Бразилии пообещал ответ на анонсированные Трампом пошлины в 50% Экономика, 03:28
Госсекретарь США Рубио встретится с Лавровым Политика, 03:17
Зеленский обсудил с Келлогом поставки оружия и систем ПВО Политика, 02:34