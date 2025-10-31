Галузин: Россия готова к прямым переговорам с Украиной

В МИД допустили возобновление стамбульских переговоров с Украиной

В настоящее время имеются все условия для развития стамбульского переговорного трека, заявил «Известиям» замглавы российского МИДа Михаил Галузин.

По его словам, Россия открыта к урегулированию конфликта и продолжению прямых переговоров с украинскими представителями.

«Турецкие представители неоднократно подтверждали готовность продолжать предоставлять для них площадку Стамбула. Таким образом, все условия для развития стамбульского трека имеются», — сказал дипломат.

Галузин отметил, что проблему представляет отсутствие политической воли у Киева. Он повторил, что украинская сторона уклоняется от диалога с Москвой.

«К сожалению, Киев пока игнорирует наши предложения и уклоняется от диалога, все еще надеясь с помощью западной поддержки достичь мира посредством силы», — высказался замглавы МИДа.

Предложения России к Украине насчет гуманитарных пауз и рабочих групп по-прежнему актуальны, продолжил дипломат. Как напомнил Галузин, они включают организацию локальных перемирий на линии фронта, обмены пленными и телами погибших, возвращение гражданских лиц, а также создание трех рабочих групп и меморандумов о принципах мирного урегулирования.

«Мы готовы по ним работать и обсуждать возможные встречные инициативы украинской делегации», — заключил замглавы ведомства.

Материал дополняется