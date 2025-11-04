Без участия США Китай, Россия, Европа и другие будут устанавливать стандарты, которые затем повлияют на американцев, заявил постпред в ООН. США должны определиться: отойти в сторону или следовать принципу «Америка прежде всего»

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц призвал не позволить России и Китаю устанавливать мировые стандарты. Об этом он заявил в интервью Breitbart.

Уолтц отметил, что взаимодействие Вашингтона с ООН и связанными с ней организациями важно, поскольку, если бы Соединенные Штаты отстранились и не вмешивались, то остальной мир установил бы глобальные стандарты в экономике и политике.

«Поэтому нам нужно сделать выбор: просто ли отойти в сторону и позволить Китаю, России и всем остальным странам устанавливать эти мировые стандарты или же мы вмешаемся и будем блокировать действия, поддерживая интересы наших компаний и политику «Америка прежде всего», — подчеркнул постпред.

Он упомянул, как США в последний момент по указанию президента Дональда Трампа вмешались, чтобы остановить введение Международной морской организацией ООН углеродного налога. Организация в октябре отложила на год решение о введении платы за выбросы CO₂ под давлением Трампа, сообщал Reuters.

Соединенные Штаты должны гарантировать, что конкуренты и противники не настроят систему против Вашингтона, убежден Уолтц. По его словам, без участия США Китай, Россия, Европа и другие будут устанавливать стандарты, которые затем повлияют на американцев. Он упомянул критически важные минералы, назвав их ключевыми двигателями современной экономики. В апреле глава Белого дома подписал указ о глубоководной добыче критически важных полезных ископаемых как в водах США, так и в международных водах в рамках усилий по противодействию контролю Китая над этой отраслью, сообщал Reuters.

Трамп в интервью CBS заявил, что самые передовые чипы Nvidia будут зарезервированы для американских компаний и не будут поставляться в Китай и другие страны. Он убежден, что только американские компании должны иметь доступ к сверхмощному процессору Blackwell для искусственного интеллекта.

«Самые передовые [чипы], мы не позволим никому, кроме США, их заполучить», — заявил американский лидер. Nvidia сообщала, что поставит более 260 тыс. ИИ-чипов Blackwell в Южную Корею и некоторым крупнейшим компаниям страны, включая Samsung Electronics.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявлял, что в целом контуры многополярного мира сложились. По его словам, несмотря на существование экономических гигантов, к которым относятся Китай, Индия и Россия, доминирующих стран быть не должно. «Никто уже не готов играть по правилам, заданным кем-то одним и где-то далеко, как у нас один очень известный шансонье пел, «там, за туманами», — или там, за океанами», — говорил позднее он на заседании дискуссионного клуба «Валдай».