 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Торговая война США⁠,
0

WSJ узнала, как Apple «увернулась от ракеты» из-за Трампа, Китая и суда

WSJ: Apple удалось «увернуться от ракеты» по итогам суда и переговоров с Трампом
Сюжет
Торговая война США
Куку удалось сохранить расположение Трампа и снизить издержки от торговой войны США с Китаем. Кроме того, Apple добилась права на сохранение сделки с Google и вернула себе утраченную рыночную капитализацию
Apple AAPL $270,37 -0,38% Купить
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Apple удалось «увернуться от ракеты» в рамках судебного разбирательства насчет права на сделку с Google — ее главная часть была разрешена. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) в статье о результатах десятилетней работы Тима Кука во главе Apple.

Один из аналитиков, с которыми пообщалось издание, оценил достижение Apple и лично Кука словами: «Они не просто увернулись от пули, они увернулись от ракеты».

В рамках судебного разбирательства, завершившегося в сентябре, американский суд разрешил Google продолжать выплачивать Apple миллиарды долларов за использование своей поисковой системы по умолчанию в устройствах Apple. При этом корпорации запретили заключать эксклюзивные соглашения, которые ограничивают конкуренцию. Суд также обязал компанию делиться данными с конкурентами в области поиска, но не стал требовать продажи Chrome или других активов.

Все достижения Кука WSJ сводит к выводу, что ему удалось спасти Apple от «почти катастрофического» года по итогам двух кварталов. Среди этих успехов — не только контракт Apple с Google, но и минимизация рисков от пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом против Китая.

Apple представила новый и самый мощный iPad Pro
Технологии и медиа
Фото:apple.com

Пошлины, которые ввел и постепенно увеличивал Трамп, грозили значительно увеличить расходы Apple, поясняет WSJ. Ожидание судебного решения по сделке с Google еще больше усугубляло ситуацию. В итоге к апрелю на фоне неопределенности рыночная капитализация Apple упала до $2,6 трлн, и она утратила статус самой дорогой компании в мире.

Однако спустя шесть месяцев Кук смог поднять рыночную стоимость Apple выше $4 трлн. Это более чем в десять раз превышает показатель 14-летней давности, когда Кук сменил Стива Джобса на посту генерального директора Apple.

Введение Трампом пошлин, а также прямую критику им цепочки поставок Apple WSJ называет самыми пугающими факторами для инвесторов. Корпорация, как отмечает газета, до сих пор в значительной степени зависит от крупных производственных мощностей, которые она создала в Китае за более чем 20 лет, — цепочку поставок строил сам Кук, когда еще возглавлял операционное управление Apple.

Инвесторы Apple, еще когда возникла угроза введения пошлин, запаниковали, поскольку большинство iPhone на тот момент производились в Китае. После того как Трамп ввел новые тарифы, акции Apple упали более чем на 20%.

Однако Кук смог смягчить последствия от торговой войны США с Китаем: он уже несколько лет переносил последние этапы сборки iPhone в Индию, поэтому он смог перенаправить логистику через эту страну, чтобы обойти китайские пошлины, пишет WSJ.

Это не понравилось Трампу. «Мы не заинтересованы в том, чтобы вы выстраивали [бизнес] в Индии. Индия может позаботиться о себе сама», — говорил президент США, подразумевая Apple.

Кук уже научился завоевывать расположение Трампа во время его первого президентского срока, в том числе за счет инвестиций, отмечает газета. Ту же стратегию он применил вновь, заявив в августе, что увеличит обещанные инвестиции Apple в США до $600 млрд в течение четырех лет. Источники WSJ, знакомые с ситуацией, пояснили, что Кук не пошел ни на какие издержки, поскольку дал обещания по инвестициям, которые Apple и так планировала.

Впоследствии Трамп объявил, что Apple будет освобождена от пошлины на импортируемую электронику, в результате чего на компанию будет распространяться меньший тариф на импорт продукции из Китая.

Хотя Apple не представила революционной технологии и не выпустила новый продукт, который изменил бы жизнь людей так же, как iPhone, Кук смог завоевать доверие акционеров, защитить бизнес и успешно развить его, отмечает WSJ. Консервативная стратегия, основанная на продуманных политических и юридических маневрах, а также презентации новых гаджетов, в этом году принесла плоды, пишет издание.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Apple Дональд Трамп США Тим Кук
Тим Кук фото
Тим Кук
глава компании Apple
1 ноября 1960 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Apple представила новый и самый мощный iPad Pro
Технологии и медиа
Apple купила права на «Формулу-1» в США за $750 млн
Спорт
Bloomberg назвал возможного преемника Кука во главе Apple
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
В ЦБ рассказали, как не стать жертвой дипфейк-атаки Общество, 19:55
Матч «Аякса» прервали из-за фаер-шоу в память о погибшем фанате Спорт, 19:54
Euractiv рассказал «леденящем душу ужасе» от европейской экономики Экономика, 19:52
«Динамо» в большинстве не смогло обыграть «Рубин» в матче РПЛ Спорт, 19:47
Два подростка и мужчина пострадали от атак БПЛА в Белгородской области Политика, 19:39
Минфин внедрит программу мотивации топ-менеджмента госкомпаний Инвестиции, 19:32
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций Дискуссионный клуб, 19:29
Кто влюблен в море: как «Русский Краб» формирует новое поколение рыбаков Отрасли, 19:28
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
Банк Revolut объяснил причины закрытия счетов некоторых россиян Политика, 19:19
МИД отреагировал на данные CNN об одобрении США поставок Tomahawk Киеву Политика, 19:11
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Россияне за месяц выпивают в кофейнях более 10 млн литров кофе Общество, 18:57