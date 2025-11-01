WSJ узнала, как Apple «увернулась от ракеты» из-за Трампа, Китая и суда

Куку удалось сохранить расположение Трампа и снизить издержки от торговой войны США с Китаем. Кроме того, Apple добилась права на сохранение сделки с Google и вернула себе утраченную рыночную капитализацию

Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Apple удалось «увернуться от ракеты» в рамках судебного разбирательства насчет права на сделку с Google — ее главная часть была разрешена. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) в статье о результатах десятилетней работы Тима Кука во главе Apple.

Один из аналитиков, с которыми пообщалось издание, оценил достижение Apple и лично Кука словами: «Они не просто увернулись от пули, они увернулись от ракеты».

В рамках судебного разбирательства, завершившегося в сентябре, американский суд разрешил Google продолжать выплачивать Apple миллиарды долларов за использование своей поисковой системы по умолчанию в устройствах Apple. При этом корпорации запретили заключать эксклюзивные соглашения, которые ограничивают конкуренцию. Суд также обязал компанию делиться данными с конкурентами в области поиска, но не стал требовать продажи Chrome или других активов.

Все достижения Кука WSJ сводит к выводу, что ему удалось спасти Apple от «почти катастрофического» года по итогам двух кварталов. Среди этих успехов — не только контракт Apple с Google, но и минимизация рисков от пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом против Китая.

Пошлины, которые ввел и постепенно увеличивал Трамп, грозили значительно увеличить расходы Apple, поясняет WSJ. Ожидание судебного решения по сделке с Google еще больше усугубляло ситуацию. В итоге к апрелю на фоне неопределенности рыночная капитализация Apple упала до $2,6 трлн, и она утратила статус самой дорогой компании в мире.

Однако спустя шесть месяцев Кук смог поднять рыночную стоимость Apple выше $4 трлн. Это более чем в десять раз превышает показатель 14-летней давности, когда Кук сменил Стива Джобса на посту генерального директора Apple.

Введение Трампом пошлин, а также прямую критику им цепочки поставок Apple WSJ называет самыми пугающими факторами для инвесторов. Корпорация, как отмечает газета, до сих пор в значительной степени зависит от крупных производственных мощностей, которые она создала в Китае за более чем 20 лет, — цепочку поставок строил сам Кук, когда еще возглавлял операционное управление Apple.

Инвесторы Apple, еще когда возникла угроза введения пошлин, запаниковали, поскольку большинство iPhone на тот момент производились в Китае. После того как Трамп ввел новые тарифы, акции Apple упали более чем на 20%.

Однако Кук смог смягчить последствия от торговой войны США с Китаем: он уже несколько лет переносил последние этапы сборки iPhone в Индию, поэтому он смог перенаправить логистику через эту страну, чтобы обойти китайские пошлины, пишет WSJ.

Это не понравилось Трампу. «Мы не заинтересованы в том, чтобы вы выстраивали [бизнес] в Индии. Индия может позаботиться о себе сама», — говорил президент США, подразумевая Apple.

Кук уже научился завоевывать расположение Трампа во время его первого президентского срока, в том числе за счет инвестиций, отмечает газета. Ту же стратегию он применил вновь, заявив в августе, что увеличит обещанные инвестиции Apple в США до $600 млрд в течение четырех лет. Источники WSJ, знакомые с ситуацией, пояснили, что Кук не пошел ни на какие издержки, поскольку дал обещания по инвестициям, которые Apple и так планировала.

Впоследствии Трамп объявил, что Apple будет освобождена от пошлины на импортируемую электронику, в результате чего на компанию будет распространяться меньший тариф на импорт продукции из Китая.

Хотя Apple не представила революционной технологии и не выпустила новый продукт, который изменил бы жизнь людей так же, как iPhone, Кук смог завоевать доверие акционеров, защитить бизнес и успешно развить его, отмечает WSJ. Консервативная стратегия, основанная на продуманных политических и юридических маневрах, а также презентации новых гаджетов, в этом году принесла плоды, пишет издание.