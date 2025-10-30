Приведет ли встреча Трампа и Си к разрядке в торговой войне США и Китай договорились об отмене новых тарифов и экспортных ограничений

Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели первую очную встречу за шесть лет и объявили о смягчении взаимных торговых тарифов. Почему эта договоренность может оказаться лишь тактической передышкой в конфронтации двух стран — в статье РБК

Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Чем закончилась встреча Трампа и Си

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, прошедшая в Пусане 30 октября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), стала кульминацией азиатского турне американского лидера. Переговоры, длившиеся около 1 часа 40 минут, стали первым очным контактом двух лидеров за шесть лет, при этом им предшествовала резкая эскалации взаимной торговой войны: 9 октября Пекин ужесточил контроль над экспортом стратегически важных редкоземельных металлов, и на следующий день Вашингтон в ответ пригрозил ввести с ноября дополнительные 100-процентные пошлины на китайский импорт.

Во второй президентский срок Дональд Трамп возобновил агрессивную тарифную политику в отношении Китая. В апреле США и КНР взаимно повысили пошлины до 145 и 125% соответственно; в июне стороны согласовали «перемирие», снизив их до 10 и 30%. 11 августа Трамп подписал указ о продлении сниженных тарифов на китайские товары до 10 ноября.

По итогам встречи в Пусане Трамп не только отказался от введения новых пошлин, но и объявил о снижении тарифной ставки на китайскую продукцию с 57 до 47%. В частности, он снизил вдвое — с 20 до 10% — так называемый фентаниловый тариф, который был введен в начале его второго президентского срока (передозировка фентанилом, компоненты для производства которого приходят в США в основном из Китая, стала в последние годы основной причиной смерти американцев в возрасте от 18 до 45 лет). Этот шаг Трамп напрямую связал с обязательствами китайской стороны — по его словам, Пекин пообещал «приложить все усилия для прекращения потока» опасного вещества в США.

Очевидно, на ходе переговоров сказалось и то обстоятельство, что перед ними китайская государственная компания China Oil and Foodstuffs Corporation (COFCO) закупила в США около 180 тыс. тонн соевых бобов (с отгрузкой в декабре и январе). По словам Трампа, на встрече Си сообщил, что одобрил немедленное возобновление «колоссальных» поставок американской сельскохозяйственной продукции в КНР. «Наши фермеры будут очень довольны! На самом деле, как я уже говорил во время моей первой администрации, фермерам следует немедленно пойти и купить больше земли и тракторов побольше», — написал американский лидер в своем аккаунте в Truth Social.

Трамп также сообщил, что Китай согласился на год приостановить введение новых ограничений на экспорт редкоземельных материалов. Эту информацию впоследствии подтвердило Министерство коммерции КНР. Оценивая итоги переговоров в целом, Трамп заявил, что ему удалось «урегулировать» кризис, затрагивающий «не только США, но и весь мир». «Надеюсь, это на некоторое время исчезнет из нашего лексикона», — добавил он. По словам американского президента, стороны условились, что он посетит Китай в апреле, а Си Цзиньпин совершит ответный визит в США «через некоторое время после этого».

Приведут ли договоренности США и Китая к разрядке

Трамп охарактеризовал свою встречу с Си Цзиньпином как «потрясающую», добавив, что «по шкале от 1 до 10 оценил бы ее на 12». В заявлении Министерства коммерции КНР, выпущенном после встречи, говорится, что Пекин «рассчитывает на сотрудничество с Соединенными Штатами, чтобы проделать хорошую работу по реализации [договоренностей] и привнести больше уверенности и стабильности в китайско-американское экономическое и торговое сотрудничество и мировую экономику».

При этом, как отмечает Reuters, китайские обязательства по смягчению экспортного контроля, судя по всему, не распространяются на ограничения, действующие с апреля в отношении семи редкоземельных металлов (самария, гадолиния, тербия, диспрозия, лютеция, скандия, иттрия) и их сплавов, тогда как именно они привели к перебоям с поставками комплектующих для американского автопрома и других отраслей. Кроме того, из заявлений сторон остается неясным, отменит ли Китай также анонсированные 9 октября экспортные ограничения на литийионные аккумуляторы и синтетические алмазы.

Директор Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев заявил РБК, что экспортные ограничения, введенные КНР перед переговорами, во многом позволили сторонам достичь компромисса. Однако, по его оценкам, достигнутые договоренности вряд ли приведут к долгосрочному урегулированию торгового спора или к смягчению широкого геополитического противостояния между двумя странами, пока США не пересмотрят свою стратегию по сдерживанию Китая.

Младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Игорь Мишин призвал не переоценивать данную Трампом оценку переговоров, напомнив, что его славословия в адрес Си в начале первого срока довольно быстро сменились жесткой риторикой и обвинениями в распространении пандемии коронавируса. По мнению Мишина, тарифная война Трампа с КНР не принесла ожидаемых американской администрацией результатов, поскольку китайская экономика оказалась подготовлена к новой торговой войне. «В общем и целом стоит рассматривать данную встречу как некоторую дипломатическую разрядку и паузу в тарифных войнах. От диалога и попыток найти компромисс Пекин и Вашингтон не отказываются, однако глобальное стратегическое соперничество США и КНР останется неизменным», — заявил эксперт в комментарии РБК.

Бабаев допускает, что уже к концу года США могут вновь ужесточить свою торговую политику в отношении КНР. «В Китае, конечно, хотели бы сохранить эту позитивную динамику, но невозможно дружить с человеком, который с тобой дружить не хочет. Поэтому я рассматриваю произошедшую встречу как еще одно перемирие в ходе столетней войны, которых, как известно, было достаточно много», — пояснил он.

На переговорах с Си Трамп также попытался поднять вопрос о закупках Китаем российских энергоносителей. Ранее администрация США не раз выражала недовольство тем, что другие страны продолжают импортировать нефть и газ из России, а в конце августа Вашингтон ввел в отношении индийских товаров «штрафные» 25-процентные пошлины на индийские товары, поскольку Нью-Дели активно закупало российскую нефть, что, по мнению американской администрации, способствовало затягиванию конфликта на Украине. Тогда же американский президент пригрозил Пекину аналогичными тарифами, хотя так и не ввел их.

По мнению Бабаева, Китай не пойдет на изменение своей торговой политики в отношении России или других третьих стран под давлением США, поскольку это означало бы для него «демонстративную утрату суверенитета».

Впрочем, по словам Трампа, в Пусане вопрос импорта российских энергоносителей подробно не обсуждался, вместо этого лидеры сосредоточились на способах завершения конфликта на Украине. При этом в Truth Social Трамп сообщил, что Китай согласился начать закупки американских энергоносителей — нефти и газа с Аляски. По его словам, министр энергетики Крис Райт и министр внутренних дел Дуг Бёргам (курирующий вопросы использования федеральных земель и добычи природных ресурсов) проведут соответствующие переговоры со своими китайскими коллегами.

Другие чувствительные вопросы — прежде всего Тайвань, а также передача социальной сети TikTok под контроль американской стороны — на переговорах также не поднимались. В заявлении Министерства коммерции КНР говорится о настрое Китая «надлежащим образом решить вопросы, связанные с TikTok», но не сообщается о финализации соглашения.