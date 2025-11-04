 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

На Украине признали Тургенева символом «российского империализма»

Сюжет
Военная операция на Украине
Иван Тургенев
Иван Тургенев (Фото: ТАСС)

Украинские власти признали российского писателя и драматурга Ивана Тургенева символом пропаганды «российского империализма», следует из материалов Института национальной памяти Украины (ИНПУ).

Ранее институт подготовил список лиц, которые связаны с «российской имперской политикой», и предложил убрать из публичного доступа связанные с ними объекты. В него вошли политики, исследователи, военнослужащие и деятели культуры — к примеру, последний российский император Николай II, мореход Семен Дежнев, поэт Михаил Лермонтов, композитор Модест Мусоргский.

Список подготовлен в рамках украинского закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимики».

На Украине с 2015 года, когда был принят закон о декоммунизации, происходит переименование улиц и демонтаж памятников, связанных с историей России и Советского Союза.

Москва критикует политику Киева. В частности, осенью 2022 года глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал глупым решение украинских властей убрать из школьной программы произведения русских и советских писателей. «Наследие культуры не вычеркнешь из истории», — сказал Кравцов.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Украина декоммунизация Иван Тургенев
