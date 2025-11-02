Дмитриев связал нападение в поезде в Британии с миграционной политикой
Нападение поезде в Великобритании, в ходе которого ранены десять человек, — результат «провальной иммиграционной политики», считает специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Еще один трагический пример провальной иммиграционной политики и нежелания признать ошибки и предотвратить будущие опасности», — написал Дмитриев в соцсети Х.
Накануне вечером в графстве Кембриджшир вооруженные люди устроили резню в поезде, следовавшем из Донкастера на лондонский вокзал Кингс-Кросс, 11 человек получили ранения, большинство — «опасные для жизни». Машинист срочно остановил состав на ближайшей станции — в Хантингтоне, куда прибыли полицейские и медики.
