Политика⁠,
0

Дмитриев связал нападение в поезде в Британии с миграционной политикой

Дмитриев: нападение в Англии показало провал миграционной политики
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Нападение поезде в Великобритании, в ходе которого ранены десять человек, — результат «провальной иммиграционной политики», считает специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Еще один трагический пример провальной иммиграционной политики и нежелания признать ошибки и предотвратить будущие опасности», — написал Дмитриев в соцсети Х.

Накануне вечером в графстве Кембриджшир вооруженные люди устроили резню в поезде, следовавшем из Донкастера на лондонский вокзал Кингс-Кросс, 11 человек получили ранения, большинство — «опасные для жизни». Машинист срочно остановил состав на ближайшей станции — в Хантингтоне, куда прибыли полицейские и медики.

Анастасия Лежепекова
Кирилл Дмитриев Великобритания миграционные правила нападение мигранты
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
