Мерц и Эрдоган публично поспорили о войне в секторе Газа

Мерц отметил непрерывную поддержку Германией Израиля. Эрдоган назвал геноцидом действия Израиля в секторе Газа

Фридрих Мерц и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Во время первого визита немецкого канцлера Фридриха Мерца в Турцию у него возник открытый спор с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Перепалка из-за конфликта Израиля и ХАМАС произошла на совместной пресс-конференции после переговоров политиков.

Репортер задал вопрос Мерцу относительно поддержки Израиля Германией, связав ее с «нацистским прошлым» ФРГ. «Не боитесь ли вы, что история вновь осудит вас за то, что вы стоите не на той стороне?» — спросил журналист.

«Германия стоит рядом с Израилем с момента его основания. Германия всегда будет на его стороне. <...> Это, конечно, не означает, что мы одобряем каждое действие правительства Израиля. <...> Но мы всегда поддерживали государство Израиль и еврейский народ», — ответил канцлер.

Эрдоган сказал, что не может согласиться с Мерцем, и назвал действия Израиля геноцидом. «То, что творят израильские военные в Газе, — это не война, это геноцид. Они уничтожают целые семьи, детей, женщин. Это операция по истреблению», — сказал он.

«Разве вы, как Германия, этого не видите? Разве вы, как Германия, не следите за этим?» — спросил турецкий президент.

Соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. Оно было подписано при посредничестве США, Катара, Египта и Турции.

Израильская армия (ЦАХАЛ) наносила удары по сектору Газа после заключения перемирия. Например, 19 октября она поразила объекты ХАМАС по всей территории региона, заявив, что это стало ответом на «вопиющее нарушение соглашения о прекращении огня». Перед этим США предупредили других посредников в мирных переговорах о готовящемся нарушении перемирия.

25 октября ЦАХАЛ нанесла «точечный удар» по центральной части сектора Газа, объяснив это предотвращением атаки на израильские войска со стороны боевика террористической организации «Исламский джихад» (запрещена в России).

ХАМАС отрицает обвинения в нарушении режима прекращения огня.

Президент США Дональд Трамп заявил, что оставил за Израилем право наносить ответные удары по сектору Газа.