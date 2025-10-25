 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Германии прошел протестный митинг из-за слов Мерца о мигрантах

В немецком городе Билефельд в пятницу прошла демонстрация с участием около 4 тыс. человек, вызванная высказываниями канцлера Германии Фридриха Мерца о миграционной политике, сообщает Bild.

Акция протеста была организована объединением «Билефельдский альянс против правых» под лозунгом «Мы и есть городской облик!», что стало прямым ответом на заявление канцлера о том, что миграция меняет облик немецких городов.

Поводом для возмущения стала пресс-конференция Мерца в Потсдаме на прошлой неделе, где он заявил о сохранении проблем в миграционной сфере, конкретизировав, что они проявляются в «облике городов». На уточняющие вопросы журналистов канцлер предложил им обратиться за разъяснениями к своим дочерям, что было воспринято как намек на изменение культурной среды.

Эти комментарии вызвали резкую критику не только со стороны оппозиционных партий и общественности, но и со стороны правящей коалиции, включая партию СДПГ, многие представители которой охарактеризовали слова Мерца как расистские и дискриминационные.

По информации агентства DPA, волна протестов против высказываний канцлера продолжится в ближайшие выходные в других городах Германии.

В июле в Германии прошла встреча с представителями Франции, Австрии, Польши, Чехии и Дании по поводу ужесточения европейской миграционной политики. Глава МВД ФРГ Александр Добриндт заявил, что в стране ограничат нелегальную миграцию. По итогам саммита представители приняли совместную декларацию по сокращению миграции, в которую входят борьба с незаконным ввозом людей и торговлей ими, усиление контроля на границах и улучшение правовой базы для облегчения депортации в третьи страны.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
протесты Германия Фридрих Мерц
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Материалы по теме
В Лиме ввели ЧП из-за насилия на митингах. Фотогалерея
Политика
Главу ОБСЕ оштрафовали за посещение митинга в Тбилиси
Политика
Премьер Грузии отменил встречу с главой ОБСЕ из-за ее участия в митинге
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Над Брянской областью и Московским регионом сбили шесть беспилотников Политика, 15:53
Задержанный шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» Белоусов вылетел в Россию Политика, 15:49
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Reuters узнал о планах США использовать замороженные активы России Политика, 15:43
В Херсонской области 96 населенных пунктов остались без света Общество, 15:33
Российские гимнасты выиграли четыре медали на первом ЧМ после отстранения Спорт, 15:32
В Мытищах началась сборка новых поездов «Москва-2026» Город, 15:23
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3 Общество, 15:17
В Германии прошел протестный митинг из-за слов Мерца о мигрантах Политика, 15:13
Наркокартели начали добавлять кокаин в сок и специи для доставки в Европу Общество, 15:11
Несколько автомобилей разбили в массовой драке мигрантов в Москве Общество, 15:00
Петросян выиграла короткую программу на первом этапе Гран-при России Спорт, 14:59
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55