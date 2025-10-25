В Германии прошел протестный митинг из-за слов Мерца о мигрантах

В немецком городе Билефельд в пятницу прошла демонстрация с участием около 4 тыс. человек, вызванная высказываниями канцлера Германии Фридриха Мерца о миграционной политике, сообщает Bild.

Акция протеста была организована объединением «Билефельдский альянс против правых» под лозунгом «Мы и есть городской облик!», что стало прямым ответом на заявление канцлера о том, что миграция меняет облик немецких городов.

Поводом для возмущения стала пресс-конференция Мерца в Потсдаме на прошлой неделе, где он заявил о сохранении проблем в миграционной сфере, конкретизировав, что они проявляются в «облике городов». На уточняющие вопросы журналистов канцлер предложил им обратиться за разъяснениями к своим дочерям, что было воспринято как намек на изменение культурной среды.

Эти комментарии вызвали резкую критику не только со стороны оппозиционных партий и общественности, но и со стороны правящей коалиции, включая партию СДПГ, многие представители которой охарактеризовали слова Мерца как расистские и дискриминационные.

По информации агентства DPA, волна протестов против высказываний канцлера продолжится в ближайшие выходные в других городах Германии.

В июле в Германии прошла встреча с представителями Франции, Австрии, Польши, Чехии и Дании по поводу ужесточения европейской миграционной политики. Глава МВД ФРГ Александр Добриндт заявил, что в стране ограничат нелегальную миграцию. По итогам саммита представители приняли совместную декларацию по сокращению миграции, в которую входят борьба с незаконным ввозом людей и торговлей ими, усиление контроля на границах и улучшение правовой базы для облегчения депортации в третьи страны.