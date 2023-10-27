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Палестино-израильский конфликт ,  
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ЦАХАЛ заявила о расширении действий войск в секторе Газа

ЦАХАЛ: ночью сухопутные войска Израиля «расширят» свою активность в Газе
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Авиация «наносит значительные удары по подземным объектам» в секторе Газа, а сегодня ночью сухопутные войска «расширят» свою активность, заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Израиль расширяет действия наземных сил в Газе, сообщил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, передает Times of Israel.

По его словам, авиация «наносит значительные удары по подземным объектам» в секторе Газа. Хагари добавил, что сегодня ночью сухопутные войска Израиля «расширят» свою активность. В течение последних двух дней израильская армия проводила рейды в секторе Газа с использованием пехоты и танков.

Представитель ЦАХАЛ отметил, что военные продолжат наносить удары по городу Газа и северу сектора Газа, и снова призвал жителей эвакуироваться на юг.

Вечером 27 октября телеканал Al Arabiya сообщил, что израильская армия подвергла север сектора Газа самой массированной бомбардировке с начала войны с ХАМАС. Представитель палестинской группировки заявил, что Израиль «прервал связь и большую часть интернета» в Газе.

Корреспондент CNN передавал, что в городе Газа произошла серия взрывов. Он также сообщил о стрельбе из танков и артиллерийском огне по сектору. Массированные удары подтверждал и корреспондент Al Jazeera.

После бомбардировки сектора Газа в боевом крыле ХАМАС «Бригады аль-Кассама» заявили, что наносят ракетный удар по Тель-Авиву.

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Израиль с начала войны с ХАМАС готовится к наземной операции в секторе Газа, однако пока она откладывалась. 25 октября премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что армия продолжает подготовку к наступлению, при этом он не уточнил, когда оно начнется.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Елена Чернышова
ЦАХАЛ Израиль сектор Газа ХАМАС наземная операция
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