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Онищенко оценил вероятность ограничений из-за роста заболеваемости COVID

Онищенко: рост заболеваемости COVID-19 продолжится, но ограничений не будет
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Рост заболеваемости COVID-19 в России продолжится, но введения ограничений не планируется, сказал «РИА Новости» бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Рост идет, и он естественный. Он еще будет, но в пределах, которые не дадут оснований идти на крайние меры», — сказал Онищенко.

За неделю с 23 по 29 октября в России с коронавирусом госпитализировали 3781 человека, что больше в сравнении с предшествующей неделей на 19,2%, следует из данных оперштаба. За неделю умер 61 человек.

Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 18,32 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 30,1%. Увеличение заболеваемости зафиксировали в 72 российских субъектах.

Теги
коронавирус заболеваемость грипп
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