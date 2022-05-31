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В Госдуме снимут все COVID-ограничения

Вид на здание Государственной думы
Вид на здание Государственной думы (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Со следующей недели в Госдуме снимают ограничения по допуску журналистов и проведению экскурсий, введенные из-за коронавируса, сообщается в Telegram нижней палаты парламента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что такое решение приняли, поскольку за полгода, по его словам, ни один из депутатов не заразился коронавирусом.

«А среди сотрудников аппарата Государственной думы (их вместе с помощниками депутатов на постоянной основе около 2,5 тыс. человек) заболеваемость устойчиво держится на очень низком уровне — шесть-восемь человек — и не превышает эту цифру», — приводит пресс-служба Госдумы слова Володина.

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Фото:Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

С начала марта в Москве начали снимать коронавирусные ограничения. Так, 3 марта в столице отменили QR-коды, необходимые для посещения театров, музеев, спортивных соревнований, и сняли ограничения на посещение заведений общепита. Самоизоляция для пожилых граждан стала носить рекомендательный характер.

С 15 марта в Москве сняли оставшиеся коронавирусные ограничения — масочный режим, соблюдение социальной дистанции и обязательное измерение температуры в общественных местах. Тогда же прекратили действовать COVID ограничения для бизнеса. Столичный мэр Сергей Собянин объяснял такое решение стабильным улучшением эпидемиологической ситуации.

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Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки, данные взяты с осени 2021 года
Источник: московский оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по Москве i

Теги
Госдума снятие ограничения журналисты экскурсии коронавирус Вячеслав Володин
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