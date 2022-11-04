Стремоусов опроверг любые ограничения для жителей Херсона

Ранее Стремоусов опубликовал видеообращение, в котором объявил о комендантском часе в Херсоне 24/7. Позже он переопубликовал видео — этого фрагмента там не было. Теперь он объяснил, что комендантский час действует для «нацистов»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Круглосуточный комендантский час в Херсоне был объявлен еще 24 февраля и продолжает действовать для «нацистов и пособников фашистов», заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Ранее он опубликовал видеообращение, где сказал, что в Херсоне объявлен комендантский час, который будет длиться 24 часа. Спустя 10 минут после этого Стремоусов переопубликовал видео — фрагмента с объявлением в городе круглосуточного комендантского часа там не было.

«В интернете разгорелась очень большая дискуссия относительно заявленного мной комендантского часа 24/7. Подтверждаю: комендантский час в Херсоне 24/7 объявлен 24 февраля с началом специальной военной операции для нацистов и пособников фашистов. Поверьте, спать вы не будете, вас в любом случае найдут и нейтрализуют», — заявил Стремоусов.

Российские военные установили контроль над Херсонской областью весной в ходе боевых действий на Украине. В сентябре ее включили в состав России по итогам референдума, проведенного в контролируемой российскими войсками части региона. В начале октября президент Владимир Путин подписал законы о присоединении к России Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР. Украина называет эти территории оккупированными.

18 октября временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о вывозе жителей муниципалитетов, расположенных на правом берегу Днепра, на левый берег. Он заявил, что Киев накапливает силы для широкомасштабного наступления, также есть опасность затопления территорий в случае разрушения Каховской ГЭС. На левый берег переехала и администрация Херсонской области. Позднее зону эвакуации расширили на 15 км по обе стороны от Днепра.

3 ноября Сальдо не исключил, что российские войска также уйдут в левобережную часть Херсонской области. «Скорее всего, наши войска будут уходить на левобережную часть Херсонской области, и те люди, которые не успели перебраться из Херсона, должны максимально быстро уходить из города на левый берег. Мы до сих пор работаем в этом направлении», — сказал он.