Стремоусов опроверг любые ограничения для жителей Херсона

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 60,61 (-0,31) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 62,1 (+0,48) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 21:18
Папа римский сообщил о «нескольких властителях», возрождающих дух войны Политика, 21:15
Bloomberg узнал о тайном визите в Киев советника Байдена по безопасности Политика, 21:14
«Химки» без отстраненного Гогниева впервые с августа победили в РПЛ Спорт, 20:51
Зеленский поддержал петицию о запрете творческой деятельности россиян Политика, 20:50
Какой антиэйдж-стратегии придерживаться после 35 лет РБК и Вирсавия, 20:23
Стремоусов опроверг любые ограничения для жителей Херсона Политика, 20:14
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Первая ракетка мира из-за травмы не смог доиграть матч «Мастерса» Спорт, 20:05
Лидер «Наполи» Кварацхелия получил травму Спорт, 19:52
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:44
В цене всегда: на какую недвижимость стоит обратить внимание РБК и Амарант, 19:38
Путин разрешил российской компании купить активы Baker Hughes Бизнес, 19:37
Как в городах России отметили День народного единства. Фотогалерея Общество, 19:34 
Чемпион UFC Махачев назовет следующего соперника в течение двух недель Спорт, 19:15
Военная операция на Украине ,  
0 

Стремоусов опроверг любые ограничения для жителей Херсона

Стремоусов: круглосуточный комендантский час в Херсоне действует только для «нацистов»
Ранее Стремоусов опубликовал видеообращение, в котором объявил о комендантском часе в Херсоне 24/7. Позже он переопубликовал видео — этого фрагмента там не было. Теперь он объяснил, что комендантский час действует для «нацистов»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Круглосуточный комендантский час в Херсоне был объявлен еще 24 февраля и продолжает действовать для «нацистов и пособников фашистов», заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Ранее он опубликовал видеообращение, где сказал, что в Херсоне объявлен комендантский час, который будет длиться 24 часа. Спустя 10 минут после этого Стремоусов переопубликовал видео — фрагмента с объявлением в городе круглосуточного комендантского часа там не было.

«В интернете разгорелась очень большая дискуссия относительно заявленного мной комендантского часа 24/7. Подтверждаю: комендантский час в Херсоне 24/7 объявлен 24 февраля с началом специальной военной операции для нацистов и пособников фашистов. Поверьте, спать вы не будете, вас в любом случае найдут и нейтрализуют», — заявил Стремоусов.

Российские военные установили контроль над Херсонской областью весной в ходе боевых действий на Украине. В сентябре ее включили в состав России по итогам референдума, проведенного в контролируемой российскими войсками части региона. В начале октября президент Владимир Путин подписал законы о присоединении к России Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР. Украина называет эти территории оккупированными.

18 октября временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о вывозе жителей муниципалитетов, расположенных на правом берегу Днепра, на левый берег. Он заявил, что Киев накапливает силы для широкомасштабного наступления, также есть опасность затопления территорий в случае разрушения Каховской ГЭС. На левый берег переехала и администрация Херсонской области. Позднее зону эвакуации расширили на 15 км по обе стороны от Днепра.

3 ноября Сальдо не исключил, что российские войска также уйдут в левобережную часть Херсонской области. «Скорее всего, наши войска будут уходить на левобережную часть Херсонской области, и те люди, которые не успели перебраться из Херсона, должны максимально быстро уходить из города на левый берег. Мы до сих пор работаем в этом направлении», — сказал он.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Херсон Херсонская область Кирилл Стремоусов Военная операция на Украине комендантский час нацисты
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter