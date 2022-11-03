Глава Северной Осетии заявил, что ему стыдно за дебош мобилизованных

Baza ранее сообщила, что четверо мобилизованных утроили пьяный дебош в Запорожской области. В частности, они зарезали 13 коров, угнали автомобиль и ранили сержанта. Меняйло заявил, что ему стыдно за сограждан и обещал принять меры

Сергей Меняйло (Фото: sergeymeniaylo / Telegram)

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что ему стыдно за поступок четырех его сограждан, которые, будучи призванными по частичной мобилизации, устроили дебош в городе Васильевка Запорожской области. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Сказать, что стыдно за этих людей — не сказать ничего! В то время, когда наши парни в батальонах «Алания» и «Осетия» воюют на сложнейших участках фронта, показывают пример доблести, боевой дисциплины, патриотизма, эти наши соотечественники ведут себя совершенно неподобающим образом! И один такой факт может перечеркнуть всю историю мужества и героизма наших бойцов, выполняющих задачи в зоне СВО», — заявил Меняйло.

Он добавил, что все дебоширы после выяснения обстоятельств понесут наказание и указал, что ответственность также несут их командиры и власти республики.

Позже Меняйло опубликовал новый пост, в котором сообщил о направлении в район боевых действий главы правительства Северной Осетии Ибрагима Гобеева и военного комиссара республики Владимира Устинова. «Сегодня они уже проехали по местам дислокации наших батальонов «Алания» и «Осетия», а также по военным частям, в которых размещены мобилизованные из республики. Завтра продолжат эту работу. Их задача — посмотреть, как экипированы наши ребята, как организовано их пребывание в районе выполнения боевых задач», — указал глава региона.

Ранее телеграм-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщил, что четверо мобилизованных 30 октября устроили дебош в запорожском городе Васильевка. По данным канала, сперва они зарезали 13 коров на ферме, где размещались российские военные, а затем выгнали ее же хозяина из дома.

После этого четверо мужчин напали на военных, которые несли службу возле фермы, и избили их. Затем они угнали у местных рабочих автомобиль, а когда их попытались остановить — открыли огонь и ранили российского сержанта.

Как рассказали очевидцы, все четверо были пьяны «почти до обморочного состояния». В итоге их задержали — нарушителями спокойствия оказались Хетаг Бердиев, Руслан Хостикоев и двое братьев Авлоховых, пишет Baza.

Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября, как заявлял министр обороны Сергей Шойгу, всего планировали призвать 300 тыс. человек. 31 октября Путин сообщил, что призыв в рамках частичной мобилизации завершен. Глава государства тогда уточнил, что в настоящее время почти 260 тыс. российских военнослужащих, призванных в армию по мобилизации, не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку.

Спутя сутки о завершении мобилизационных мероприятий в Республике заявил глава Северной Осетии. «Мобилизационное задание мы выполнили. Выписка и выдача повесток прекращены», — написал Меняйло в своем телеграм.

По его словам, военные комиссариаты будут вести работу по комплектованию вооруженных сил только с добровольцами и гражданами, желающими заключить контракт. Что касается мобилизованных, то, как отметил глава республики, часть бойцов находится на полигонах, другая — отправлена к месту выполнения боевых задач.