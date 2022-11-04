NYT узнала о проблеме неравенства в ЕС из-за беженцев

В Европе все чаще встают «острые вопросы» о распределении беженцев между европейскими государствами и неравном обращении с ними — в зависимости от того, из какой страны они прибыли, пишет издание

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Европе наблюдается конфликт из-за неравенства в правах между беженцами из Украины и других стран, а также между самими принимающими европейскими странами. Об этом пишет The New York Times (NYT).

По данным издания, в 2022 году Европа приняла 4,4 млн украинцев в дополнение к более чем 365 тыс. беженцев из Сирии, Афганистана и других стран.

Глава Европейского института миграционной политики Ханне Бейренс предупредила, что в Европе ожидается «тяжелая зима» на фоне миграций. «Это будет тяжелая зима в Европе, которая столкнулась с самой большой вынужденной миграцией со времен Второй мировой войны. Конфликт в Украине затягивается, и украинцы собираются остаться подольше», — отметила она.

В связи с тем, что ЕС автоматически предоставил украинцам вид на жительство и визы, украинцы находятся в первых рядах на получение жилья и услуг для беженцев, сообщает NYT. В то же время в некоторых местах условия проживания неблагоприятны, и нуждающиеся в убежище из других стран теснятся в переполненных центрах приема.

Так, 2 ноября Европейский суд по правам человека обязал правительства Бельгии предоставить жилье гвинейцу, который с июля подал прошение о предоставлении убежища, живя при этом на улице.

Суд в Нидерландах, в свою очередь, обязал правительство улучшить центры предоставления убежища после того, как этим летом сотни людей были вынуждены спать на улице, почти не имея доступа к воде или медицинскому обслуживанию.

Как сообщает газета, беженец из Афганистана Башармал Мохаммади живет с семьей и другими афганскими подростками недалеко от королевского дворца Бельгии под бетонной лестницей. Они делят картонные коробки и матрас.

«Я никогда не думал, что буду жить на такой улице в Европе. Наша страна находится в состоянии войны уже 45 лет, и я думал, что смогу добиться здесь лучшей жизни», — сказал Мохаммади.

Представитель Совета по делам иностранцев Дрездена Дэвид Шмидтке осудил существующую, по его словам, двухуровневую систему, которая ставит в невыгодное положение и дискриминирует ищущих убежища лиц не из Украины, а из других стран. «Есть два класса беженцев», — подчеркнул он.

Как отмечает NYT, беженцы из Украины, которых ранее приветствовали, сегодня все чаще «вызывают некоторое негодование». Так, на этой неделе около Дрездена был сожжен отель, который готовили для приема беженцев. В октябре также было подожжено немецкое общежитие, в котором проживали украинцы.

Помимо этого в Европе оживились дебаты о том, кто из стран ЕС должен принимать больше беженцев из Украины. По данным издания, в Германии растет возмущение, что страны на западе, юго-западе и юге Европы принимают намного меньше беженцев, чем на севере и востоке региона.

«Почему во всей Франции украинцев меньше, чем только в немецком штате Баден-Вюртемберг? И почему во Франции, Италии и Испании вместе взятых украинцев меньше, чем в Чехии?» — задался вопросом председатель Европейской инициативы стабильности Джеральд Кнаус.