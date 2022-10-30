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Военная операция на Украине ,  
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В ЕС начали пересматривать условия помощи украинским беженцам

Сколько их в Европе и с чем им предстоит столкнуться
В то время как ситуация с энергоснабжением на Украине ухудшается, страны Евросоюза начинают пересматривать условия оказания помощи беженцам из этой страны. О том, что меняется для них в Польше, Австрии, Бельгии, — в материале РБК
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала соотечественников, находящихся за рубежом, по возможности не возвращаться в страну в зимний период из-за трудностей, связанных с выводом из строя энергетических объектов. «Нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат. Если есть возможность остаться перезимовать за рубежом, то стоит это сделать», — сказала она. Однако в ряде европейских стран украинские беженцы начинают сталкиваться с трудностями — от пересмотра процедуры выплат или отмены льгот до вопросов поиска жилья.

Издание Foreign Policy пишет, что новая волна беженцев, которую могут спровоцировать проблемы с электроснабжением, отоплением и водоснабжением на Украине, вряд ли будет встречена с радушием со стороны населения европейских государств, так как в ряде стран начало меняться отношение к людям, спасающимся от боевых действий. Издание связывает это как с ростом стоимости жизни внутри ЕС, так и с затянувшимся военным конфликтом и высказываниями правых политиков.

3 марта 2022 года Еврокомиссия решила задействовать специальный механизм по предоставлению защиты беженцам. Он был разработан в 2001 году после военных действий в Югославии, но до весны не применялся. Предполагалось, что такая мера позволит украинским беженцам в течение года находиться в ЕС с возможностью продления этого срока до трех лет. Также Евросоюз обещал предоставить беженцам жилье, медобслуживание, разрешить получать образование и работать.

Согласно данным Агентства ЕС по вопросам убежища (EUAA) от 23 октября, с начала военных действий на Украине, 24 февраля 2022 года, граждане страны 10,8 млн раз пересекли границу ЕС. При этом в обратную сторону было 6,9 млн пересечений. Всего за этот период было произведено 4,6 млн регистраций на получение временной защиты по заявкам украинцев в рамках этого механизма. Еженедельный показатель в сентябре—октябре варьируется в районе 43–49 тыс. регистраций. Агентство ООН по делам беженцев дает немного другие данные: оно зафиксировало 4,4 млн регистраций от украинцев на получение временной защиты по состоянию на 25 октября 2022 года. Еврокомиссия приводит данные по числу украинцев, получивших защиту, по состоянию на 29 сентября. Больше всего беженцев приняла Польша — 1,4 млн, на втором месте находится Германия с показателем 709 тыс., на третьем месте Чехия — в стране зарегистрировались почти 439 тыс. украинцев.

При этом издание The Washington Post отмечает, что многие украинцы сталкиваются с тем, что обязательства, которые ЕС взял на себя при их приеме, не реализуются должным образом. Газета пишет о проблемах с размещением беженцев и сложностях, с которыми сталкиваются люди при попытках трудоустройства и устройства детей в детские сады и школы. Издание со ссылкой на исследование Kantar Public пишет, что найти работу удалось лишь 30% украинским беженцам, находящихся в ЕС. Во Франции этот показатель ниже — 15%, причиной тому языковой барьер. Вместе с тем отдельные страны ЕС также объявили об изменениях в оказании помощи беженцам на национальном уровне.

  • Польша

Правительство страны планирует в четвертом квартале принять поправки в спецзакон о помощи гражданам Украины, которые установят новые правила получения помощи и размещения беженцев в стране. Украинцы обязаны будут получать национальный идентификационный номер PESEL, чтобы иметь доступ к социальным выплатам. Более 1,4 млн беженцев уже имеют этот номер, но многие украинцы в Польше так его и не оформили. После принятия поправок у них будет 30 дней на то, чтобы завершить все юридические процедуры.

Кроме того, поправки дадут больше полномочий Управлению социального страхования (ZUS), которое отвечает за выплаты социальных пособий украинским беженцам. ZUS и муниципальные органы управления получат информацию о каждом выезде украинцев из Польши, для того чтобы избежать незаконного получения пособий теми, кто покинул страну или постоянно в ней не проживает. На данный момент существует две программы социальных выплат для семей с детьми из Украины, право на такие пособия имеют порядка 440 тыс. беженцев, находящихся в Польше. При этом согласно действующему закону лишиться выплат можно в случае выезда из страны на срок более 30 дней. В результате недавних проверок более 80 тыс. украинцев уже лишились права на пособие.

Также польские власти планируют обязать беженцев частично оплачивать пребывание в пунктах коллективного размещения, если они находятся там более 120 дней. Мера должна будет вступить в силу с февраля 2023 года. На первом этапе с украинцев будут брать порядка 50% стоимости проживания, но не более 40 злотых в день (€8,5), а с мая те, кто проживает в пунктах более 180 дней, будут оплачивать уже порядка 75% стоимости проживания, но не более 60 злотых в сутки (€12,5). При этом  инвалидов, беременных женщин и многодетные семьи могут освободить от оплаты проживания.

Комментируя планируемые нововведения, заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер сказал в эфире радио RMF FM, что Польша «не может бесконечно финансировать проживание беженцев». «У нас все еще есть около 80 тыс. беженцев, размещенных в пунктах коллективного размещения, таких как рынки или гостевые дома», — добавил он.

  • Австрия

С 1 ноября Австрийский национальный железнодорожный оператор (ÖBB) и компания городского общественного транспорта Вены Wiener Linien меняют правила оформления бесплатных проездных билетов для украинских беженцев. Ранее для проезда в общественном транспорте австрийской столицы или оформления билета на поезд было достаточно показать национальный паспорт, но со следующего месяца право бесплатного проезда сохранится лишь в течение первых 24 часов после въезда в Австрию. Затем проездные документы, необходимые для перемещения как внутри австрийской столицы, так и по стране, надо будет получать в центрах прибытия. Такие правила сохранятся до конца 2022 года.

Администрация Вены также потребовала, чтобы выдача проездных билетов на месяц для украинских беженцев была согласована с МВД. По мнению городских властей, это значительно снизило бы административную нагрузку.

На сайте для украинских беженцев в Австрии говорится, что действие «бесплатного проездного» по стране должно было быть прекращено еще 1 октября, но по согласованию с железнодорожным оператором оно было продлено еще на месяц.

  • Бельгия

Бельгийское федеральное агентство по размещению просителей убежища Fedasil обратилось к украинским беженцам, проживающим в центре временного размещения Ariane в Брюсселе, с просьбой искать себе жилье, сообщило издание The Brussels Times. Этот центр находится под управлением Фламандского Красного Креста. 35% проживающих в нем украинцев находятся в центре уже более месяца, еще 25% — более четырех месяцев. Как пояснил представитель Ariane Йоахим Деман, центр уже почти достиг лимита на размещение людей, при этом ему необходимо принимать беженцев и из других стран; это означает, что для всех украинцев в нем просто не будет места. Альтернативой самостоятельному поиску жилья, считают в Fedasil, могло бы стать более гармоничное распределение людей между Фландрией, Валлонией и Брюсселем. Всего в стране зарегистрировано порядка 60 тыс. беженцев из Украины.

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беженцы беженцы в Европе беженцы из Украины Военная операция на Украине
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