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Expressen узнала о просьбах украинских беженцев в Швеции повысить пособия

Общественные организации, которые помогают украинским беженцам в Швеции, обратились к правительству страны с просьбой увеличить размер пособий, передает шведская газета Expressen, которая опубликовала текст обращения волонтеров.

Размер пособия для беженцев в Швеции — 71 шведская крона в день (около 400 руб.) или 2 201 шведская крона в месяц (около 12,3 тыс. руб.). Авторы обращения отмечают, что данная сумма не увеличивалась с 1994 года, в то время как цены в страны продолжают расти на фоне инфляции.

Некоторым украинским беженцам удается устроиться на работу в Швеции с крайне низкой зарплатой, но если их доход превышает размер месячного пособия, то они его лишаются, пишет газета. Авторы письма попросили увеличить суточные пособия беженцам и сохранить их, даже если они работают, пока их зарплата не будет составлять 5 157 шведских крон (около 29 тыс. руб.).

Статус временно перемещенных лиц в Швеции получили 42 тыс. граждан Украины, из них 13 тыс. детей, сообщал в середине августа посол Украины в Стокгольме Андрей Плахотнюк. Всего в Европе, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 30 сентября количество беженцев составляет более 4 млн.

Теги
Швеция беженцы беженцы из Украины пособие
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