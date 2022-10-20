В Думе предложили дать ветеранам право на психологическую помощь

Группа депутатов фракции ЛДПР подготовила законопроект «О внесении изменений в закон «О ветеранах», который предусматривает предоставление права на медико-психологическую реабилитацию ветеранам и инвалидам боевых действий, в ближайшее время его внесут в Госдуму. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к документу.

«В настоящее время в России отсутствует единый законодательный акт по оказанию гражданам психологической помощи, а правовое регулирование данного вопроса, как правило, осуществляется на уровне отраслевых законов и подзаконных актов», — считают авторы законопроекта.

Право на медико-психологическую реабилитацию предлагают дать инвалидам и участникам боевых действий, в том числе спецоперации на Украине, при наличии соответствующих показаний. Похожие правовые гарантии хотят предоставить членам семей погибших участников боевых действий — им, согласно законопроекту, полагается психологическая помощь.

Оказание гражданам психологической помощи регулирует закон «Об основах социального обслуживания граждан». В нем сказано, что россиянам при необходимости оказывается «содействие» в предоставлении такой помощи путем привлечения организаций, предоставляющих такую помощь. Для этого по закону необходимо взаимодействие профильных ведомств.

Приказ Минздрава «О психологической и психиатрической помощи в чрезвычайных ситуациях» определяет порядок оказания психологической помощи в период ЧС. Военнослужащие также имеют право на медико-психологическую реабилитацию сроком до 30 суток — она предусмотрена ст. 16 закона «О статусе военнослужащих». Получать ее могут действующие военнослужащие «после выполнения ими задач, неблагоприятно отражающихся на состоянии здоровья», и при наличии показаний.

С начала российской спецоперации власти российских регионов объявили о дополнительных мерах поддержки семьям мобилизованных, в том числе оказании им психологической помощи. Специальные центры создали в Москве, Подмосковье, Амурской области и других регионах. В указе мэра Москвы Сергея Собянина говорилось, что обратиться за помощью родственники могут не раньше, чем мобилизованный гражданин отправится к месту прохождения военных сборов или службы.