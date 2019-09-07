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Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
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В Иране заявили о возможности обогатить уран выше 20%

Иран может обогатить уран до отметки более чем 20%, но не намерен этого делать, заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, передает Reuters. Уран с обогащением более 20% также называется оружейным, то есть он может быть использован для создания ядерного оружия.

По словам Камальванди, решение сократить обязательства по ядерной сделке обратимо, если другие стороны выполнят свои обещания. Он также напомнил, что в стране планируют создать технически более продвинутые центрифуги для обогащения урана.

Камальванди добавил, что Иран будет выполнять ядерное соглашение 2015 года только в том случае, если это продолжат делать и другие стороны. Времени, чтобы спасти ядерную сделку, осталось мало, заявил он. Иран объявил в 2019 году о сокращении обязательств по ядерной сделке, заключенной в 2015 году, после того, как Соединенные Штаты вышли из соглашения и возобновили действие санкций против Тегерана.

Накануне, 6 сентября, Иран в третий раз сократил обязательства по ядерной программе. В частности, было объявлено об исследованиях для создания новых центрифуг для обогащения урана. По мнению эксперта ПИР-Центра Андрея Баклицкого, снятые ограничения не приближают страну к созданию ядерной бомбы, а призваны заставить Евросоюз вернуться к договору.

Теги: Иран, ядерная сделка
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