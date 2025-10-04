Трамп рассказал, когда наступит перемирие в Газе

Режим прекращения огня прекратится немедленно, как только ХАМАС согласится на предложенный США план, заявил Трамп. Его план вернет Израилю международную поддержку, уверен республиканец

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Израиль после переговоров согласился на предложенную США первоначальную линию отвода сил в секторе Газа, сообщил в Truth Social американский президент Дональд Трамп.

Соединенные Штаты передали это предложение ХАМАСу. «Как только ХАМАС подтвердит, режим прекращения огня вступит в силу НЕМЕДЛЕННО, начнется обмен заложников и заключенных, и мы создадим условия для следующего этапа отвода войск, который приблизит нас к завершению этой 3000-ЛЕТНЕЙ КАТАСТРОФЫ», — написал он.

В разговоре с Axios президент США заявил, что рассчитывает на заключение мирного соглашения в ближайшие несколько дней. Накануне, прежде чем публично призвать Израиль прекратить удары по сектору Газа, Трамп разговаривал с премьером Биньямином Нетаньяху по телефону. «Я сказал: «Биби, это твой шанс на победу». Его это устроило», — сообщил республиканец журналисту издания Бараку Равиду. Трамп отметил, что из-за войны в Газе Израиль оказался в международной изоляции, а его цель — восстановить доверие к стране: «Биби зашел очень далеко, и Израиль потерял значительную часть поддержки в мире. Теперь я собираюсь вернуть ее».

Утром 4 октября власти Израиля приказали военным прекратить наступление на город Газу. Как сообщили в канцелярии Нетаньяху, это сделано, чтобы «подготовиться к реализации первой фазы плана Трампа по немедленному освобождению всех заложников». Египет, один из посредников, объявил, что непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС по реализации соглашения начнутся в понедельник, 6 октября. В них будут участвовать спецпредставитель американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и зять Трампа предприниматель Джаред Кушнер.

План Трампа из 20 пунктов подразумевает в том числе прекращение всех боевых действий и отвод израильских сил «на согласованную линию»; возвращение заложников, в том числе погибших, и освобождение сотен палестинских заключенных. Согласно предложению, члены ХАМАС сдадут свое оружие, получат амнистию и не будут играть никакой роли в управлении сектором. Им займется «временный переходный технократический аполитичный палестинский комитет», а надзор и контроль будут осуществлять «новый международный переходный орган — «Совет мира» под руководством Трампа.

Канцелярия Нетаньяху заявила, что израильская сторона готова к немедленной реализации первого этапа плана. ХАМАС согласился освободить заложников и передать управление Газой палестинскому комитету.