Трамп рассказал, когда наступит перемирие в Газе

Трамп: перемирие в Газе в случае согласия ХАМАС наступит немедленно
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Режим прекращения огня прекратится немедленно, как только ХАМАС согласится на предложенный США план, заявил Трамп. Его план вернет Израилю международную поддержку, уверен республиканец
Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters
Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Израиль после переговоров согласился на предложенную США первоначальную линию отвода сил в секторе Газа, сообщил в Truth Social американский президент Дональд Трамп.

Соединенные Штаты передали это предложение ХАМАСу. «Как только ХАМАС подтвердит, режим прекращения огня вступит в силу НЕМЕДЛЕННО, начнется обмен заложников и заключенных, и мы создадим условия для следующего этапа отвода войск, который приблизит нас к завершению этой 3000-ЛЕТНЕЙ КАТАСТРОФЫ», — написал он.

В разговоре с Axios президент США заявил, что рассчитывает на заключение мирного соглашения в ближайшие несколько дней. Накануне, прежде чем публично призвать Израиль прекратить удары по сектору Газа, Трамп разговаривал с премьером Биньямином Нетаньяху по телефону. «Я сказал: «Биби, это твой шанс на победу». Его это устроило», — сообщил республиканец журналисту издания Бараку Равиду. Трамп отметил, что из-за войны в Газе Израиль оказался в международной изоляции, а его цель — восстановить доверие к стране: «Биби зашел очень далеко, и Израиль потерял значительную часть поддержки в мире. Теперь я собираюсь вернуть ее».

Армия Израиля решила прекратить наступление на Газу
Политика
Биньямин Нетаньяху

Утром 4 октября власти Израиля приказали военным прекратить наступление на город Газу. Как сообщили в канцелярии Нетаньяху, это сделано, чтобы «подготовиться к реализации первой фазы плана Трампа по немедленному освобождению всех заложников». Египет, один из посредников, объявил, что непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС по реализации соглашения начнутся в понедельник, 6 октября. В них будут участвовать спецпредставитель американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и зять Трампа предприниматель Джаред Кушнер.

План Трампа из 20 пунктов подразумевает в том числе прекращение всех боевых действий и отвод израильских сил «на согласованную линию»; возвращение заложников, в том числе погибших, и освобождение сотен палестинских заключенных. Согласно предложению, члены ХАМАС сдадут свое оружие, получат амнистию и не будут играть никакой роли в управлении сектором. Им займется «временный переходный технократический аполитичный палестинский комитет», а надзор и контроль будут осуществлять «новый международный переходный орган — «Совет мира» под руководством Трампа.

Канцелярия Нетаньяху заявила, что израильская сторона готова к немедленной реализации первого этапа плана. ХАМАС согласился освободить заложников и передать управление Газой палестинскому комитету.

Наталия Анисимова
Дональд Трамп США ХАМАС Израиль сектор Газа
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
