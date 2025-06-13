Медведев ответил на упреки в «нагнетании ядерной истерии»
Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что он не преувеличивает риски начала ядерного конфликта. Об этом он написал в телеграм-канале.
«Меня часто упрекают, что я нагнетаю ядерную истерию. Получите! Когда я пишу про ядерный конфликт, это не просто так. Это реально. И быстро. Не надо такого никому!», — написал Медведев.
В конце апреля Медведев сказал, что в мире снизились опасения по поводу ядерного конфликта, но угроза такой войны осталась. Он отметил, что «может это будет некое нагнетание», но все больше государств станут обладателями ядерного оружия, потому что захотят «защитить себя от событий, связанных с действиями других государств, зачастую более сильных».
До этого зампред Совбеза подчеркнул, что в ближайшие десятилетия никакого ядерного разоружения не будет, даже, если конфликт на Украине будет полностью прекращен. По словам Медведева, в мире появятся «более разрушительные виды оружия».
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