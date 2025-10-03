 Перейти к основному контенту
Лукашенко посоветовал чиновникам «меньше говорить» и «больше делать»

Лукашенко: белорусским чиновникам следует меньше говорить и больше делать
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Во время визита на Солигорскую птицефабрику в Минской области президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников и руководство области меньше говорить и больше работать, чтобы они не превратились в «прозаседавшихся», сообщает БелТА.

«Надо меньше говорить, а больше делать. Это мой вам совет публичный», — сказал глава государства, обращаясь к руководителю области Алексею Кушнаренко. «Имей в виду, ты губернатор здесь», — подчеркнул белорусский лидер, обращаясь к Кушнаренко.

В ходе визита в Минскую область Лукашенко подверг критике качество сельскохозяйственных работ. Он выразил недовольство состоянием полей, которое наблюдал с вертолета, и плохой вспашкой, предупредив, что это грозит неурожаем.

Лукашенко назвал главный «косяк» правительства Белоруссии. Видео.
Политика

Отдельно Лукашенко затронул проблему заброшенных земель, чья площадь сравнима с масштабами мелиорации, и потребовал вернуть их в оборот. Глава государства также указал на необходимость повышения ответственности глав райисполкомов, назвав их «хозяевами» на своих территориях, которые должны эффективно работать и не допускать ситуации, когда убытки хозяйств покрываются из бюджета.

Ранее белорусский президент на встрече с премьер-министром Александром Турчиным напомнил о «вопросе номер один» в стране — обеспечении роста национальной промышленности и экспорта ее продукции.

«У нас отставание и по сельскому хозяйству — пусть там доля процента, но отставание, и по промышленности. Промышленность — ваш вопрос. Вопрос номер один. Организовывайте, напрягайте, продавайте», — сказал тогда Лукашенко.

