Лукашенко посоветовал чиновникам «меньше говорить» и «больше делать»
Во время визита на Солигорскую птицефабрику в Минской области президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников и руководство области меньше говорить и больше работать, чтобы они не превратились в «прозаседавшихся», сообщает БелТА.
«Надо меньше говорить, а больше делать. Это мой вам совет публичный», — сказал глава государства, обращаясь к руководителю области Алексею Кушнаренко. «Имей в виду, ты губернатор здесь», — подчеркнул белорусский лидер, обращаясь к Кушнаренко.
В ходе визита в Минскую область Лукашенко подверг критике качество сельскохозяйственных работ. Он выразил недовольство состоянием полей, которое наблюдал с вертолета, и плохой вспашкой, предупредив, что это грозит неурожаем.
Отдельно Лукашенко затронул проблему заброшенных земель, чья площадь сравнима с масштабами мелиорации, и потребовал вернуть их в оборот. Глава государства также указал на необходимость повышения ответственности глав райисполкомов, назвав их «хозяевами» на своих территориях, которые должны эффективно работать и не допускать ситуации, когда убытки хозяйств покрываются из бюджета.
Ранее белорусский президент на встрече с премьер-министром Александром Турчиным напомнил о «вопросе номер один» в стране — обеспечении роста национальной промышленности и экспорта ее продукции.
«У нас отставание и по сельскому хозяйству — пусть там доля процента, но отставание, и по промышленности. Промышленность — ваш вопрос. Вопрос номер один. Организовывайте, напрягайте, продавайте», — сказал тогда Лукашенко.
