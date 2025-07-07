СК возбудил уголовное дело против экс-замглавы Росгвардии Стригунова

Стригунова задержали в Москве. Против него завели дело о получении взяток в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями при строительстве учебного центра в Кемеровской области.

Виктор Стригунов (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Виктора Стригунова, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Сотрудники СК и ФСБ установили причастность Виктора Стригунова к совершению преступлений коррупционной направленности.

В отношении Стригунова завели уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 и ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток в особо крупном размере. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

По данным следствия, в сентябре 2014 года между МВД России и ООО «СУ Ремстройторг» был заключен многомиллионный государственный контракт на строительство учебного центра в Кемеровской области. Контроль за исполнением контракта возлагался на Стригунова.

В 2014 году Стригунов, располагая информацией о наличии ограничений использования учебного центра ввиду несоответствия площади земельного участка и незначительного удаления от аэропорта, дал указание подчиненным организовать его строительство, сообщило следствие.

По информации ведомства, в результате преступления условия контракта не выполнили, учебный центр в эксплуатацию не ввели, что повлекло причинение имущественного вреда государству в особо крупном размере, в сумме свыше 2 млрд руб.

По версии СК, в 2012–2014 годах Стригунов получил от представителей

коммерческих организаций взятки в сумме свыше 66 млн руб. за общее покровительство при выполнении многомиллионных государственных контрактов на выполнение строительных работ.

Стригунова задержали в Москве, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Стригунов занимал пост первого замглавы Росгвардии с 2020 по 2023 год.

Он окончил Харьковское высшее военное училище тыла МВД СССР, Военно-политическую академию имени В.И. Ленина и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. В 1991–2016 годах Стригунов проходил службу во внутренних войсках МВД России, в 2016 году был назначен на должность командующего Сибирским округом войск Росгвардии. С 2017 года — генерал-полковник.