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Военная операция на Украине ,  
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Times раскрыла жалобы военкома из-за проблем с призывом на Украине

Times: одесский военком пожаловался на выполнение плана призыва менее чем на 20%
Сюжет
Военная операция на Украине
Низкая эффективность призыва на Украине связана с нежеланием мужчин идти в армию, взяточничеством военкомов, нехваткой кадров в военкоматах, заявил собеседник Times из Одесской области. Ее он назвал одной из худших по показателям
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Эффективность призыва по мобилизации на Украине низкая, военкомы берут взятки за освобождение от службы, пожаловался неназванный одесский офицер-военком британской газете The Times.

«Мы не мобилизуем даже 20% от того, что требуется», — сказал он. По его словам, в некоторые дни военкомат раздал свыше 100 повесток, но откликнулись немногие мужчины. В другие дни более половины приходящих по повесткам оказывались непригодны для службы из-за проблем со здоровьем — например туберкулеза, гепатита или СПИДа.

Офицер заявил, что «Одесская область — одна из худших в списке» по выполнению плана мобилизации. Среди других проблем он назвал коррупцию — его коллеги брали взятки на тысячи фунтов, чтобы подделать документы об освобождении военнообязанных от службы; нехватку кадров, из-за которой сотрудникам приходится брать на себя несколько обязанностей одновременно; угрозы начальства отправить подчиненных на фронт за невыполнение планов.

На фоне этих проблем военкомы прибегают к незаконному задержанию мужчин на улицах, сказал офицер. Он посчитал нужным, чтобы в ситуацию вмешалась структура НАТО: по его мнению, нужно провести аудит процессов призыва, а часть денег, переданных западными союзниками, направить на увеличение зарплат солдатам. «Если ничего не изменится, мы останемся в этой патовой ситуации», — сказал офицер.

Один из украинцев по имени Геннадий в разговоре с газетой признался, что в начале боевых действий хотел записаться добровольцем, но тогда он «был не нужен». «Теперь я не хочу воевать. Наше правительство не поддерживает солдат. У них нет надлежащего снаряжения, и о них забывают, если они получают ранения», — сказал мужчина.

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Одесские военкомы не раз оказывались втянуты в скандалы в ходе идущей на Украине с февраля 2022-го мобилизации. В июне украинское издание «Страна» писало о драке между врачами скорой помощи и военкомами после того, как водителя «скорой», который пришел обновить данные, не выпустили назад.

В августе в Одесской области полиция задержала грузовик с военнообязанными, который ехал в Приднестровье, сообщил портал Focus. В кузове насчитали 42 мужчин, каждый из них заплатил по $6–8 тыс. за то, чтобы выехать с территории Украины.

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Украина Одесская область мобилизация военком
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