Ким Чен Ын пригрозил применением ядерного оружия против врагов КНДР

Северная Корея может пойти на применение ядерного оружия в ответ на атаки со стороны ее врагов, например, Южной Кореи, заявил глава КНДР Ким Чен Ын, передает Reuters цитаты из публикации Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер отреагировал на заявление своего южнокорейского коллеги Юн Сок Ёля — тот в честь Дня военных 1 октября заявил, что если «Северная Корея попытается применить ядерное оружие, она столкнется с решительным и сокрушительным ответом» со стороны Южной Кореи и США, в тот же день «северокорейский режим прекратит свое существование».

Ким Чен Ын в связи с этим заявлением посчитал Юн Сок Ёля «ненормальным человеком», поскольку он «хвастался подавляющим противодействием военной силы у порога государства, обладающего ядерным оружием» — на Дне военных была показана новая южнокорейская баллистическая ракета Hyunmoo-5. Лидер Северной Кореи также отметил, что эти заявления и действия показывают, кто ставит под угрозу безопасность в регионе.

Ким Чен Ын подтвердил, «что если противник, охваченный крайней глупостью и безрассудством, попытается использовать вооруженные силы, посягая на суверенитет КНДР <...> КНДР без колебаний применит все наступательные силы, которыми она располагает, включая ядерное оружие», — цитирует лидера ЦТАК.

Материал дополняется