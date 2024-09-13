Ким Чен Ын поручил увеличить обогащение урана и готовиться к войне

Ким Чен Ын посетил завод по производству ядерных материалов для ядерного оружия и поручил увеличить их выпуск. В Южной Корее отметили, что Пхеньян впервые публично рассказал об объекте по производству обогащенного урана

Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

Северокорейский лидер Ким Чен Ын приехал в Институт ядерных вооружений КНДР и на базу производства радиоактивных материалов для ядерного оружия, сообщает ЦТАК, не уточняя их местонахождение и дату визита.

Ким знакомился с процессом производства ядерных боеголовок «и составил перспективный план» по его увеличению. Он осмотрел пункт управления на базе обогащения урана и «выразил большое удовлетворение, получив сообщение о том, что производство ядерных материалов неуклонно расширяется». Южнокорейское агентство Yonhap пишет, что лидер КНДР подчеркнул необходимость «дальнейшего увеличения количества центрифуг с целью экспоненциального увеличения ядерного оружия для самообороны».

11 сентября, как сообщает ЦТАК, Ким побывал на базе сил специального назначения Корейской народной армии, где наблюдал за учениями военных, в частности отработкой действий при разведывательных операциях. Он заявил, что северокорейские военные должны постоянно совершенствовать методы подготовки и «в совершенстве подготовиться к войне», чтобы «сразу подавить врага» в случае возможного конфликта. По словам Кима, «чем больше пота прольешь на тренировках, тем меньше крови прольешь на войне».

Yonhap отмечает, что Северная Корея впервые публично рассказала об одной из своих площадок по производству обогащенного урана. Южнокорейские и американские спецслужбы полагают, что объекты находятся на ядерных комплексах Йонбен (в провинции Пхёнан-Пукто на юге страны) и Кансон недалеко от Пхеньяна. Агентство предположило, что в сообщении ЦТАК речь может идти о площадке в Кансоне.

Правительство Южной Кореи осудило КНДР за публикацию об объекте по обогащению урана и подчеркнуло, что программа Северной Кореи по разработке ядерного оружия незаконна и нарушает резолюции СБ ООН. «Любая ядерная угроза или провокация со стороны Северной Кореи встретит решительный ответ со стороны нашего правительства и армии, основанный на прочном альянсе Южной Кореи и США», — заявило Министерство по делам объединения.

В Северной Корее в сентябре 2022 года приняли закон, по которому государство может автоматически нанести ядерный удар по противнику в случае угрозы атаки по стратегическим объектам республики. Американский президент Джо Байден говорил, что если Северная Корея нанесет ядерный удар по США или их союзникам, то режиму в КНДР придет конец.