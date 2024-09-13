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Ким Чен Ын поручил увеличить обогащение урана и готовиться к войне

Ким Чен Ын посетил завод по производству ядерных материалов для ядерного оружия и поручил увеличить их выпуск. В Южной Корее отметили, что Пхеньян впервые публично рассказал об объекте по производству обогащенного урана
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Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

Северокорейский лидер Ким Чен Ын приехал в Институт ядерных вооружений КНДР и на базу производства радиоактивных материалов для ядерного оружия, сообщает ЦТАК, не уточняя их местонахождение и дату визита.

Ким знакомился с процессом производства ядерных боеголовок «и составил перспективный план» по его увеличению. Он осмотрел пункт управления на базе обогащения урана и «выразил большое удовлетворение, получив сообщение о том, что производство ядерных материалов неуклонно расширяется». Южнокорейское агентство Yonhap пишет, что лидер КНДР подчеркнул необходимость «дальнейшего увеличения количества центрифуг с целью экспоненциального увеличения ядерного оружия для самообороны».

11 сентября, как сообщает ЦТАК, Ким побывал на базе сил специального назначения Корейской народной армии, где наблюдал за учениями военных, в частности отработкой действий при разведывательных операциях. Он заявил, что северокорейские военные должны постоянно совершенствовать методы подготовки и «в совершенстве подготовиться к войне», чтобы «сразу подавить врага» в случае возможного конфликта. По словам Кима, «чем больше пота прольешь на тренировках, тем меньше крови прольешь на войне».

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Политика
Ким Чен Ын

Yonhap отмечает, что Северная Корея впервые публично рассказала об одной из своих площадок по производству обогащенного урана. Южнокорейские и американские спецслужбы полагают, что объекты находятся на ядерных комплексах Йонбен (в провинции Пхёнан-Пукто на юге страны) и Кансон недалеко от Пхеньяна. Агентство предположило, что в сообщении ЦТАК речь может идти о площадке в Кансоне.

Правительство Южной Кореи осудило КНДР за публикацию об объекте по обогащению урана и подчеркнуло, что программа Северной Кореи по разработке ядерного оружия незаконна и нарушает резолюции СБ ООН. «Любая ядерная угроза или провокация со стороны Северной Кореи встретит решительный ответ со стороны нашего правительства и армии, основанный на прочном альянсе Южной Кореи и США», — заявило Министерство по делам объединения.

В Северной Корее в сентябре 2022 года приняли закон, по которому государство может автоматически нанести ядерный удар по противнику в случае угрозы атаки по стратегическим объектам республики. Американский президент Джо Байден говорил, что если Северная Корея нанесет ядерный удар по США или их союзникам, то режиму в КНДР придет конец.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Ким Чен Ын КНДР обогащение урана ядерное оружие Северная Корея Южная Корея
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