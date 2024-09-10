Лидер КНДР заявил о намерении привести ядерное оружие в боевую готовность

Северная Корея приведет свое ядерное оружие в боевую готовность, чтобы противостоять угрожающим стране ядерным державам, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи сообщает Yonhap.

«КНДР будет неуклонно укреплять свои ядерные силы, способные в полной мере противостоять любым угрожающим действиям со стороны государств-соперников, обладающих ядерным оружием», — приводит агентство слова северокорейского лидера.

Ким Чен Ын подчеркнул, что Северная Корея «удвоит» меры, чтобы привести «полную боевую готовность» свои военные силы, в том числе и ядерные.

В Северной Корее в сентябре 2022 года приняли закон, по которому государство может автоматически нанести ядерный удар по противнику в случае угрозы атаки по стратегическим объектам республики.

Американский президент Джо Байден говорил, что если Северная Корея нанесет ядерный удар по США или их союзникам, то режиму в КНДР придет конец.

В 2023 году применение КНДР ядерного оружия допустил президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Северная Корея сделает это «не колеблясь» для достижения своих военных целей, отметил он.