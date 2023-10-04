Кремль счел неточной статью о секретных переговорах по Карабаху

Песков: в статье Politico о секретных переговорах по Карабаху много неточностей

Ранее Politico сообщила, что представители США, ЕС и России встретились в Турции для секретных экстренных переговоров по Карабаху за несколько дней до начала военной операции Баку. Песков заявил, что в статье много неточностей

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Статья Politico о якобы секретных переговорах США, ЕС и России по конфликту в Нагорном Карабахе полна неточностей, хотя определенные контакты действительно имели место. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает корреспондент РБК.

«Не совсем так, как это описывают [в Politico], там очень много неточностей, много ошибок в этом материале. Определенные контакты по Карабаху были, они действительно имели место, но это не те переговоры, о которых там написано», — заявил Песков.

Ранее 4 октября Politico со ссылкой на источники сообщила, что представители США, ЕС и России встретились в Турции для секретных экстренных переговоров по конфликту в Нагорном Карабахе за несколько дней до начала «антитеррористической операции» Азербайджана. По словам источника издания, встреча состоялась 17 сентября в Стамбуле. Участники переговоров хотели оказать давление на Азербайджан для прекращения девятимесячной блокады Карабаха и возобновления конвоев с гумпомощью из Армении.

На встрече США представлял старший советник Вашингтона по переговорам на Кавказе Луис Боно, ЕС — спецпредставитель по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара, Россию — спецпредставитель МИД России по отношениям между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев, пишет издание.

Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе 19 сентября. На следующий день Баку и Степанакерт заключили соглашение о прекращении огня, предусматривающее вывод армянских военных, расформирование и разоружение армии непризнанной республики и вывод военной техники. 28 сентября президент Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года.

Армяне, которые составляли большинство населения региона, после операции Баку начали покидать Карабах. Ереван к 1 октября сообщил, что принял более 100 тыс. человек (по оценке властей НКР, население непризнанной республики составляло около 140 тыс.).

Армянский премьер-министр Никол Пашинян упрекал российских миротворцев в том, что они не смогли предотвратить «нападения» на Карабах. Песков выразил несогласие с критикой: «Понимаем эмоциональный накал этого момента, но мы категорически не согласны с попыткой возложить ответственность на российскую сторону или на тем более российских миротворцев, которые проявляют настоящий героизм, выполняя свои функции в соответствии с тем мандатом, который имеют».