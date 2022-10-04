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ТАСС сообщил о закрытии дела в Испании о выдаче Шария Украине

ТАСС: Суд в Испании закрыл дело об экстрадиции блогера Анатолия Шария на Украину
Решение связано с отъездом обвиняемого на Украине в госизмене блогера и журналиста из Испании. В Киеве предположили, что теперь он находится в Италии
Анатолий Шарий
Анатолий Шарий (Фото: ASupersharij / Telegram)

Суд в Испании решил закрыть дело об экстрадиции украинского блогера и журналиста Анатолия Шария, так как он покинул территорию страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение. Украинские власти сообщили, что Шарий сейчас может находиться в Италии, отметили в суде.

Шарий жил в Испании с 2012 года. Блогера задержали в испанском городе Таррагона по международному ордеру в начале мая. Вскоре его отпустили под подписку о невыезде, забрав у него паспорт и обязав его дважды в месяц отмечаться в ближайшем к дому суде. Предполагалось, что эти меры будут действовать месяц, если Украина не направит официальный запрос об экстрадиции Шария.

В июне Киев попросил Мадрид об экстрадиции журналиста. На Украине он проходит по уголовным делам о госизмене (ч. 11 ст. 111 УК, до 15 лет лишения свободы) и о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти (ч. 1 ст. 116 УК, до пяти лет). По версии следствия, Шарий «осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере», действуя по заказу «иностранных структур». Блогер критикует украинские власти и не раз появлялся на российском гостелевидении в качестве приглашенного эксперта.

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С 2021 года журналист и его жена Ольга находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В июне суд во Львове запретил деятельность на Украине Партии Анатолия Шария. Ее имущество и активы должны перейти в собственность государства.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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