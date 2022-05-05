Полиция Испании подтвердила задержание Шария

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 мая
EUR ЦБ: 72,78 (—) Инвестиции, 04 мая, 18:11
Курс доллара на 5 мая
USD ЦБ: 69,42 (—) Инвестиции, 04 мая, 18:11
Ставки по краткосрочным вкладам снизились до 13-14% годовых Инвестиции, 13:37
Счет на секунды: как помочь человеку, если остановилось сердце Партнерский проект, 13:35
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:34
Правозащитник сообщил о задержании пяти человек по делу о фейках об армии Общество, 13:30
Умер экс-глава Федерации фехтования России Юрий Бычков Спорт, 13:22
Трое туристов из Петербурга пропали во время сплава на Ладожском озере Общество, 13:13
Часть шведской правящей партии выступила против вступления страны в НАТО Политика, 13:12
Песков заявил, что переданные Киеву разведданные не помешают целям России Политика, 13:11
В Госдуме назвали слухами сообщения о подготовке мобилизации Политика, 13:11
Как отказаться от западной системы управления персоналом Pro, 13:10
15 млрд устройств: почему интернет вещей сложно увидеть РБК и МегаФон, 13:09
В ЦБ зафиксировали рост популярности криптовалютных финансовых пирамид Крипто, 13:06
Кремль заявил о заинтересованности в окончании нестабильности в Армении Политика, 13:03
«Газпром» задействует мощности «Северного потока-2» для работы в России Бизнес, 13:02
Политика ,  
0 

Полиция Испании подтвердила задержание Шария

О задержании в Испании украинского политика и блогера Анатолия Шария ранее сообщила СБУ. На Украине против него возбуждено дело по статьям о госизмене и разжигании вражды

Украинский политик и блогер Анатолий Шарий задержан по международному ордеру в испанском городе Таррагона под Барселоной, подтвердили «РИА Новости» в пресс-службе Национальной полиции Испании.

«Мы располагаем информацией о том, что Шарий был задержан в городе Таррагона по международному ордеру», — сообщили в испанской полиции, отказавшись от комментариев об обстоятельствах задержания.

При этом сам Шарий после сообщения СБУ о его задержании в Испании опубликовал в своем Telegram-канале пост жены, на котором изображен попугай. «Попугаи в Барселоне — с номерками и едят хлеб с рук. Комедия», — говорится в публикации Ольги Шарий, которую разместил в своем канале блогер. «И правда, комедия», — прокомментировал Шарий публикацию своей жены.

О задержании Шария 4 мая в Испании ранее сообщила Служба безопасности Украины. «Многоуровневая спецоперация» по задержанию блогера проводилась при сотрудничестве с офисом президента Украины и международными партнерами, сообщили в ведомстве.

На Украине против Шария возбуждено уголовное дело по двум статьям — о госизмене и разжигании вражды. По версии украинского следствия, он «осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере», делая это «по заказу иностранных структур».

Анатолий Шарий — журналист, YouTube-блогер c почти 3 млн подписчиков и основатель партии, названной его именем. Он известен своей критикой в адрес украинских властей и сотрудничеством с российскими гостелеканалами.

В 2012 году он сообщил об отъезде с Украины из-за «преследования» со стороны правоохранительных органов. В 2013 году блогер получил статус беженца в Литве, однако в 2022 году он был его лишен по решению суда.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Pexels Спринтам тут не место: как ускорить разработку в условиях нестабильности
Кейсы
Pro
С какими проблемами сталкиваются россияне, купившие золотые слитки
Статьи
Pro
Как отказаться от западной системы управления персоналом
Инструкции
Pro
Работа, за которую сотруднику нужно платить не только зарплату
Статьи
Pro
Фото: Carlo Allegri / Getty Images Двузначная инфляция и заложники офисов: топ-10 материалов апреля
Статьи
Pro
Почему сейчас блокировать развитие сотрудников особенно опасно
Инструкции
Pro
Фото: Rick Bowmer / AP 4 важных урока кризисных лет для управленца: пора их выучить
Статьи
Pro
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Проверка на прочность: как законно отказать кандидату в приеме на работу
Инструкции

В 2019 году основанная им «Партия Шария» участвовала в парламентских выборах и смогла получила места в нескольких городских советах. Самому Шарию отказали в участии в выборах на основании того, что не находился на территории Украины последние годы.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Кирилл Соколов
Анатолий Шарий задержание Испания СБУ
Материалы по теме
Шарий сообщил о нападении на него активистов в Испании
Политика
В Раде захотели лишить депутатских мандатов Медведчука и Рабиновича
Политика
СК возбудил против блогера Белоцерковской дело о распространении фейков
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter