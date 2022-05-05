Полиция Испании подтвердила задержание Шария

О задержании в Испании украинского политика и блогера Анатолия Шария ранее сообщила СБУ. На Украине против него возбуждено дело по статьям о госизмене и разжигании вражды

Украинский политик и блогер Анатолий Шарий задержан по международному ордеру в испанском городе Таррагона под Барселоной, подтвердили «РИА Новости» в пресс-службе Национальной полиции Испании.

«Мы располагаем информацией о том, что Шарий был задержан в городе Таррагона по международному ордеру», — сообщили в испанской полиции, отказавшись от комментариев об обстоятельствах задержания.

При этом сам Шарий после сообщения СБУ о его задержании в Испании опубликовал в своем Telegram-канале пост жены, на котором изображен попугай. «Попугаи в Барселоне — с номерками и едят хлеб с рук. Комедия», — говорится в публикации Ольги Шарий, которую разместил в своем канале блогер. «И правда, комедия», — прокомментировал Шарий публикацию своей жены.

О задержании Шария 4 мая в Испании ранее сообщила Служба безопасности Украины. «Многоуровневая спецоперация» по задержанию блогера проводилась при сотрудничестве с офисом президента Украины и международными партнерами, сообщили в ведомстве.

На Украине против Шария возбуждено уголовное дело по двум статьям — о госизмене и разжигании вражды. По версии украинского следствия, он «осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере», делая это «по заказу иностранных структур».

Анатолий Шарий — журналист, YouTube-блогер c почти 3 млн подписчиков и основатель партии, названной его именем. Он известен своей критикой в адрес украинских властей и сотрудничеством с российскими гостелеканалами.

В 2012 году он сообщил об отъезде с Украины из-за «преследования» со стороны правоохранительных органов. В 2013 году блогер получил статус беженца в Литве, однако в 2022 году он был его лишен по решению суда.

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В 2019 году основанная им «Партия Шария» участвовала в парламентских выборах и смогла получила места в нескольких городских советах. Самому Шарию отказали в участии в выборах на основании того, что не находился на территории Украины последние годы.