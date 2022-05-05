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Задержанного в Испании блогера Шария отпустили под подписку о невыезде

Анатолий Шарий
Анатолий Шарий (Фото: anatoliisharii / Twitter)

Суд в Испании отпустил задержанного украинского журналиста, блогера и политика Анатолия Шария под подписку о невыезде, сообщает El Pais.

У Шария забрали паспорт. Два раза в месяц он должен приходить в ближайший к его дому суд и отмечаться. Эти меры будут действовать в течение месяца, если Киев не направит официальный запрос об экстрадиции Шария.

Утром 5 мая Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что Шарий был задержан в Испании по запросу украинского Минюста накануне. Сделать это удалось в результате «многоуровневой спецоперации». Полиция Испании подтвердила, что блогера задержали в городе Таррагона по международному ордеру.

СБУ сообщила о задержании в Испании украинского политика Шария
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На Украине журналист проходит по двум уголовным делам: о госизмене (ч. 11 ст. 111 УК, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы) и о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти (ч. 1 ст. 116 УК, до пяти лет). По версии следствия, Шарий «осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере», действуя «по заказу иностранных структур». В феврале 2021 года, когда Шарию были предъявлены обвинения, СБУ сообщила, что он с начала этого года «способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций» в соцсетях и СМИ, «занимался дискредитацией государственной политики Украины, преднамеренно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на востоке страны».

В 2012 году Шарий покинул Украину, сейчас он живет в Испании. На его блог на YouTube подписаны 2,95 млн человек. Шарий известен критикой украинских властей и сотрудничеством с российскими государственными телеканалами, где он выступал как приглашенный эксперт по Украине.

С 2021 года Шарий и его жена Ольга находятся в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны Украины. Деятельность его политической Партии Шария приостановлена в марте 2022 года на время военного положения в стране.

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