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В Энергодаре продлили комендантский час из-за обстрелов

Фото: Michael Hartmann / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Michael Hartmann / imagebroker.com / Global Look Press

Власти запорожского города Энергодар, который находится под контролем российских военных, увеличили время действия комендантского часа из-за обстрелов со стороны Украины, передает «РИА Новости» со ссылкой на военно-гражданскую администрацию (ВГА).

«В связи с резким ростом огневых провокаций со стороны киевского режима в отношении мирного населения главой ВГА города Энергодара принято решение об изменении времени действия комендантского часа на ближайшие сутки», — рассказал собеседник агентства.

Комендантский час будет действовать с 20:00 мск 30 июля до 05:00 мск 31 июня (совпадает с мск). Ранее он должен был начинаться в полночь. В ВГА отметили, что в дальнейшем планируется вернуться к старому расписанию комендантского часа.

Фото:BalitskyVGA / Telegram Фото:BalitskyVGA / Telegram Фото:BalitskyVGA / Telegram

Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в Telegram, что украинские вооруженные силы обстреляли колонну, перевозившую гуманитарный груз в Энергодар, в ночь на 30 июля. «В результате совершенного теракта уничтожены автомобили, повреждения получили три многоквартирных жилых дома, продуктовый магазин, здание гостиницы и общежитие ЗАЭС», — писал он, уточняя, что пострадавших при инциденте не было.

За два дня до этого в ВГА сообщили, что украинские войска ударили при помощи беспилотника по поселку Сосновый Бор, где проживают сотрудники Запорожской АЭС. Удар, по ее данным, нанесли в ночь с 27 на 28 июля, в результате никто не погиб. Власти также признали случившееся терактом.

Россия ведет военную спецоперацию на Украине с 24 февраля. Под контролем российских сил находится в том числе центральная часть Запорожской области с городами Бердянск, Мелитополь, Васильевка и Энергодар. В них и в других занятых российскими войсками населенных пунктах действуют военно-гражданские администрации. Новые власти планируют провести референдум о присоединении к России. Столицу Запорожской области — город Запорожье — контролируют украинские силы. Киев считает утраченные территории оккупированными.

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