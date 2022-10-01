ВГА Энергодара сообщила об обстрелах прибрежной линии города

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели артиллерийский обстрел прибрежной линии Энергодара Запорожской области. Об этом сообщается в телеграм-канале военно-гражданской администрации города.

«ВСУ снова обстреливают Энергодар — в районе прибрежной линии города было слышно 13 взрывов», — говорится в сообщении.

В Энергодаре находится Запорожская АЭС. Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в обстреле станции.

В связи с обстрелами и возросшей опасностью аварии атомную электростанцию в сентябре посетила миссия Международного агентства по атомной энергии. Она подтвердила, что обстрелы действительно были, но не уточнила, кто за них ответственен. После этого организация начала работу по созданию безопасной зоны вокруг станции.