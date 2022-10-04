Парламент Венгрии начал принимать законы, чтобы сохранить €7,5 млрд от ЕС

Венгрия начала принимать антикоррупционные меры, чтобы сохранить доступ к средствам ЕС; она должна выполнить 17 обязательств. ЕК ранее предложила сократить выплаты почти на €7,5 млрд на фоне расследования о нарушении правовых норм

Здание парламента Венгрии (Фото: Carsten Koall / Getty Images)

Парламент Венгрии принял первый из серии антикоррупционных законопроектов в рамках плана по сохранению доступа к средствам из фондов Евросоюза, сообщает Reuters.

Поправку к уголовному кодексу, которая устанавливает процедуру по уголовным преступлениям, связанным с управлением государственным имуществом, приняли усилиями правящей партии «Фидес». За законопроект проголосовали 136 депутатов, семь — против, еще 14 воздержались.

Изменения в законодательстве — одно из 17 обязательств, которые взяла на себя Венгрия в ходе переговоров с Еврокомиссией, чтобы предотвратить приостановку выплат из фондов ЕС. Они включают в себя создание специализированного антикоррупционного агентства, укрепление сотрудничества с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) и другие меры. Будапешт предложил их после того, как в апреле Брюссель начал расследование в отношении Венгрии из-за возможного нарушения принципа верховенства права (это обязательное условие для выделения средств из бюджета ЕС): по мнению Еврокомиссии, власти страны могут использовать средства не по назначению.

В ЕК заявили, что предложенные Будапештом шаги могут оказаться эффективными, но рекомендовали сократить выплаты Венгрии из бюджета ЕС почти на €7,5 млрд (эта сумма составляет около 5% от ВВП страны, отмечает Reuters) до тех пор, пока ключевые из мер не будут выполнены. Для этого нужно согласие квалифицированного большинства стран — членов ЕС. Если оно будет получено, Венгрия должна принять меры по устранению проблем до 19 ноября, чтобы избежать заморозки выплат.

Венгрия стала первой страной, подвергшейся проверке в соответствии с новыми правилами, которые позволяют Брюсселю наказывать членов ЕС, подрывающих его финансовые интересы, отмечал Bloomberg.