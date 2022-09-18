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Еврокомиссия предложила заморозить выплаты Венгрии на €7,5 млрд

В ЕК признали, что предложенные Будапештом меры по борьбе с коррупцией могут оказаться эффективными, но рекомендовали сократить финансирование до тех пор, пока ключевые из этих шагов не будут выполнены
Фото: Carsten Koall / Getty Images
Фото: Carsten Koall / Getty Images

Еврокомиссия (ЕК) предложила заморозить до 65% выплат Венгрии (это соответствует примерно €7,5 млрд) до тех пор, пока Будапешт не выполнит взятые на себя обязательства по противодействию коррупции.

27 апреля Брюссель начал расследование в отношении Венгрии из-за возможного нарушения принципа верховенства права (это обязательное условие для выделение средств из бюджета ЕС): по мнению Еврокомиссии, власти страны могут использовать средства не по назначению. После этого Будапешт предложил комплекс мер, чтобы исправить ситуацию: в частности, правительство Виктора Орбана предложило создать антикоррупционный орган и внести поправки в некоторые законы, в том числе о госзакупках.

В Еврокомиссии пришли к выводу, что предложенные шаги «в принципе могут решить существующие проблемы, если их корректно изложить в соответствующих законах и нормах, а также применять надлежащим образом». До тех пор «для бюджета существуют риски». Поэтому ЕК предлагает приостановить 65% выплат по трем операционным программам в рамках «политики единства» ЕС, а также запретить Венгрии «принимать правовые обязательства в трастах государственного интереса по программам, реализуемым в прямом и непрямом управлении».

Чтобы такие меры вступили в силу, необходимо согласие квалифицированного большинства стран — членов ЕС. На принятие решения у Совета ЕС есть не более двух месяцев. Будапешт обязался до 19 ноября докладывать Еврокомиссии о реализации антикоррупционных мер.

О планах ЕК рекомендовать сокращение финансирования Венгрии ранее со ссылкой на источники писал Bloomberg.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
ЕС Венгрия Еврокомиссия коррупция
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