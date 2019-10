Счетная палата США сообщила о роли разведки в санкциях против России

Как оценивают последствия санкций в других ведомствах

Кроме Госдепа санкционными проблемами в администрации также занимаются Министерство торговли и Министерство финансов США. В Минфине за санкции отвечает главным образом Управление контртеррористической и финансовой разведки (Office of Terrorism and Financial Intelligence, TFI) — в частности, Управление по контролю над иностранными активами (OFAC). В Минторге эти вопросы курирует Управление промышленности и безопасности (BIS).

Как указано в докладе Счетной палаты, Министерство финансов задействует для оценки санкций Управление разведки и анализа (OIA), которое является частью TFI. Причем OIA тоже полагается на данные разведслужб.

OIA оценивает последствия уже введенных санкций на страны или конкретных лиц, а также подготавливает прогнозы воздействия таких мер на государства, организации или физических лиц. Частота, с которой OIA предоставляет свою аналитику, зависит от конкретной санкционной программы. OIA оценивает санкции по меньшей мере дважды — перед их реализацией и после.

Предоставляемая OIA информация, как правило, не публикуется и может поступать чиновникам TFI в формате писем e-mail, докладов или таблиц данных. OIA предоставляет следующую информацию:

наличие у потенциального объекта санкций связей и имущества в США, чтобы понять, имеет ли смысл их вводить;

наличие у объекта санкций имущества в других странах и взаимосвязи его активов с системой США;

степень эффективности вторичных эффектов от санкций в отношении объекта штрафных мер;

макроэкономические последствия санкций, в частности их воздействие на рост ВВП и финансовую систему страны — объекта санкций;

информация о последствиях американских санкций для бизнеса США и компаний стран — союзников США.

В Минторге анализ санкций, как правило, проводится только по запросу Совета национальной безопасности (NSC). Анализ включает в себя:

построение моделей, прогнозирующих экономический ущерб от санкций для объекта ограничений — например, насколько сократится ВВП попавшей под санкции страны;

информация о торговых связях США с другими странами.

Как отмечают чиновники Минторга, чаще всего их просят подготавливать отчеты о санкциях против Ирана и России. В частности, в 2015 году Минторг выявил главные сферы деятельности, в которых США и их союзники, с одной стороны, и Россия — с другой имеют наиболее тесные связи. Таким образом администрация президента США Дональда Трампа хотела узнать, какие негативные последствия могут иметь штрафные меры против Москвы.

В чем состоят трудности с оценкой эффективности санкций

Американская администрация не проводит детального анализа, в какой степени санкции соответствуют задачам внешней политики США. «Такая экспертиза [ведомств по санкциям] не дает оценки общей эффективности санкций в достижении внешнеполитических задач США, того, насколько санкции способствуют повышению безопасности США», — сказали авторам доклада чиновники. По их словам, политические последствия санкций обсуждают в Совете нацбезопасности, но каких-то подробных отсчетов на этот счет ведомства не подготавливают.