В США неизвестный открыл стрельбу в школе

В средней школе Апалачи в Уиндере (штат Джорджия) произошла стрельба, один подозреваемый задержан, сообщает офис шерифа округа Барроу.

«Сообщается о жертвах, однако подробная информация о количестве пострадавших или состоянии их здоровья на данный момент отсутствует», — говорится в заявлении офиса шерифа.

Местная больница принимает пациентов с огнестрельными ранениями, сообщил CNN источник в больнице. Согласно видео, снятом около школы (есть у CNN), на территории кампуса находились по меньшей мере пять машин скорой помощи и большое количество сотрудников правоохранительных органов.

New York Post пишет о как минимум одном погибшем в результате стрельбы. О жертвах также сообщает ABC7. Власти о жертвах пока не сообщали.

«Мы продолжим работать с местными, государственными и федеральными партнерами, собирая информацию и предпринимая дальнейшие действия для реагирования на эту ситуацию», — заявил губернатор Джорджии Брайан Кемп, комментируя стрельбу в школе.

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