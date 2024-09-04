В США неизвестный открыл стрельбу в школе
В средней школе Апалачи в Уиндере (штат Джорджия) произошла стрельба, один подозреваемый задержан, сообщает офис шерифа округа Барроу.
«Сообщается о жертвах, однако подробная информация о количестве пострадавших или состоянии их здоровья на данный момент отсутствует», — говорится в заявлении офиса шерифа.
Местная больница принимает пациентов с огнестрельными ранениями, сообщил CNN источник в больнице. Согласно видео, снятом около школы (есть у CNN), на территории кампуса находились по меньшей мере пять машин скорой помощи и большое количество сотрудников правоохранительных органов.
New York Post пишет о как минимум одном погибшем в результате стрельбы. О жертвах также сообщает ABC7. Власти о жертвах пока не сообщали.
«Мы продолжим работать с местными, государственными и федеральными партнерами, собирая информацию и предпринимая дальнейшие действия для реагирования на эту ситуацию», — заявил губернатор Джорджии Брайан Кемп, комментируя стрельбу в школе.
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