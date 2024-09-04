 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В США неизвестный открыл стрельбу в школе

В средней школе Апалачи в Уиндере (штат Джорджия) произошла стрельба, один подозреваемый задержан, сообщает офис шерифа округа Барроу.

«Сообщается о жертвах, однако подробная информация о количестве пострадавших или состоянии их здоровья на данный момент отсутствует», — говорится в заявлении офиса шерифа.

Местная больница принимает пациентов с огнестрельными ранениями, сообщил CNN источник в больнице. Согласно видео, снятом около школы (есть у CNN), на территории кампуса находились по меньшей мере пять машин скорой помощи и большое количество сотрудников правоохранительных органов.

New York Post пишет о как минимум одном погибшем в результате стрельбы. О жертвах также сообщает ABC7. Власти о жертвах пока не сообщали.

«Мы продолжим работать с местными, государственными и федеральными партнерами, собирая информацию и предпринимая дальнейшие действия для реагирования на эту ситуацию», — заявил губернатор Джорджии Брайан Кемп, комментируя стрельбу в школе.

Материал дополняется.

В Сбербанке допустили подъем ставки ЦБ до 20% в сентябре

Брайан Мэй перенес инсульт

Владимир Путин поддержал упрощение визового режима на Дальнем Востоке

Владимир Путин назвал перспективным строительство АЭС на Дальнем Востоке

Что происходит с конкуренцией в жилищном строительстве

Татьяна Бакальчук рассказала, как стала успешным предпринимателем

В Подмосковье запретили строить микроквартиры

Минпромторг заявил о планах направить ₽23 млрд на льготные автокредиты

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 98,07 (+0,26) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 88,93 (+0,32) Инвестиции, 17:35
В США неизвестный открыл стрельбу в школеПолитика, 19:37
Haberturk узнал об планах Эрдогана участвовать в саммите БРИКС в КазаниПолитика, 19:34
Google выложила версию Android 15 для разработчиковТехнологии и медиа, 19:24
Директор центра рассказал, почему в Полтаве погибло много военныхПолитика, 19:20
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 19:14
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 19:11
Росстат зафиксировал снижение цен впервые за 1,5 годаЭкономика, 19:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Арестованный экс-ректор БФУ попросил отправить его на спецоперациюПолитика, 18:56
Путин поддержал упрощение визового режима для поездок на Дальний ВостокПолитика, 18:56
Клуб Медиалиги во второй раз вышел в четвертый раунд Кубка РоссииСпорт, 18:55
Тарасова призвала не осуждать сменивших гражданство спортсменовСпорт, 18:51
Шольц назвал срок поставки Киеву еще 17 систем ПВО IRIS-TПолитика, 18:50
Киргизия изменила для россиян правила пребывания в странеПолитика, 18:30
При обстреле Новой Таволжанки погибли три человекаПолитика, 18:25