При стрельбе на вечеринке в Филадельфии погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли при стрельбе на вечеринке в Филадельфии (штат Пенсильвания). Об этом сообщает NBC Philadelphia со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел на вечеринке, где присутствовали от 100 до 150 человек. Все погибшие — мужчины в возрасте от 20 до 30 лет. По данным NBC, еще шестеро получили огнестрельные ранения в разные части тела, их состояние остается стабильным. ABC пишет, что ранены 10 человек, некоторые из них находятся в критическом состоянии. По информации телеканала, стрелков было несколько, они выпустили около 30 пуль.

В середине июня в аквапарке недалеко от Детройта (штата Мичиган) произошла стрельба. В результате ранения получили девять человек, в том числе семья из трех человек — женщина и два мальчика в возрасте четырех и восьми лет. Стрелком оказался 42-летний мужчина, его нашли мертвым в собственном доме.