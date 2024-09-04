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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении еще четырех катеров-камикадзе у Крыма

Минобороны: вертолеты ВМФ уничтожили еще четыре катера-камикадзе у берегов Крыма
Сюжет
Военная операция на Украине
Этим утром Миноброны отчиталось об уничтожении четырех безэкипажных катеров в северо-западной части акватории Черного моря. Еще четыре было уничтожено на подходе к Крыму днем, заявили в ведомстве
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Экипажи морской авиации Черноморского флота этим днем уничтожили еще четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма, сообщило Минобороны России.

«Днем 4 сентября сорвана попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажных катеров. Экипажами вертолетов морской авиации Черноморского флота уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова», — говорится в сообщении.

Ранее этим утром ведомство также отчитывалось об уничтожении четырех безэкипажных катеров. Кроме этого, за прошедшую ночь силами ПВО были сбиты два беспилотника над Белгородской областью, а также по одному дрону над Курской областью и Крымом.

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Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. Самая массированная из них произошла в ночь на 1 сентября. Тогда силы ПВО сбили 158 дронов, больше всего — 46 — над Курской областью. Десятки аппаратов уничтожили над Брянской и Воронежской областями. Кроме того, атакам подверглись Москва и область, там дроны пытались атаковать НПЗ.

Крым вошел в состав России после референдума в 2014 году. В Киеве до сих пор не признают его итогов и считают территорию полуострова украинской. В Кремле не раз заявляли, что Крым является неотъемлемой частью России. Москва предупреждала Киев, что в случае любых притязаний на полуостров последует ответ.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Минобороны катера дроны военная операция России в Сирии Крым Черное море
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