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Военная операция на Украине ,  
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Над тремя российскими регионами за ночь сбили четыре дрона

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили четыре дрона над тремя регионами
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Министерство обороны России
Фото: Министерство обороны России

Силы противовоздушной обороны прошедшей ночью сбили два беспилотника над Белгородской областью, а также по одному дрону над Курской областью и Крымом, сообщило Минобороны.

Кроме того, Черноморский флот уничтожил четыре безэкипажных катера в северо-западной части акватории Черного моря.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков около 6:00 мск сообщил, что над Белгородом, Белгородским районом и Яковлевским городским округом сбили несколько воздушных целей. По его словам, пострадавших и серьезных разрушений не было.

ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и окрестностями
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Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. Самая массированная из них произошла ночью 1 сентября. Тогда силы ПВО сбили 158 дронов, больше всего — 46 — над Курской областью. Десятки аппаратов уничтожили над Брянской и Воронежской областями. Кроме того, атакам подверглись Москва и область, там дроны пытались атаковать НПЗ.

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Минобороны дроны Белгородская область Курская область Крым
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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