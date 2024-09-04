Над тремя российскими регионами за ночь сбили четыре дрона
Силы противовоздушной обороны прошедшей ночью сбили два беспилотника над Белгородской областью, а также по одному дрону над Курской областью и Крымом, сообщило Минобороны.
Кроме того, Черноморский флот уничтожил четыре безэкипажных катера в северо-западной части акватории Черного моря.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков около 6:00 мск сообщил, что над Белгородом, Белгородским районом и Яковлевским городским округом сбили несколько воздушных целей. По его словам, пострадавших и серьезных разрушений не было.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. Самая массированная из них произошла ночью 1 сентября. Тогда силы ПВО сбили 158 дронов, больше всего — 46 — над Курской областью. Десятки аппаратов уничтожили над Брянской и Воронежской областями. Кроме того, атакам подверглись Москва и область, там дроны пытались атаковать НПЗ.
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