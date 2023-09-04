Резников назвал цену одного дня боевых действий для Украины

Боевые действия обходятся Украине в $100 млн ежедневно, заявил Резников. Накануне он рассказал, что Киев с начала боев получил от союзников помощь на сумму около $100 млрд

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День боевых действий обходится Украине в $100 млн, заявил министр обороны Алексей Резников (накануне президент Владимир Зеленский предложил отправить его в отставку) в интервью «Укринформу».

По словам главы украинского Минобороны, на волонтерские организации приходится 3% от всех поставок в армию.

«Возьмите бюджеты всех респектабельных крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают. И государство, которое в целом тратит $100 млн в день. Просто подумайте об этом. Поэтому несправедливо предъявлять претензии государству — военно-политическому руководству, ко всем — от местных руководителей до парламента, правительства, президента, что все делают волонтеры», — сказал он.

Резников напомнил, что снабжение армии идет за счет налогов, которые платят украинцы, поскольку средства идут из госбюджета. «Сегодня армия является крупнейшим потребителем средств. Но средства нужны и на содержание страны в целом: на инфраструктуру, на восстановление, на поддержку социально уязвимых. Поэтому приходится работать и платить налоги. Бизнес должен быть активным и поддерживать предпринимателей», — отметил министр.

Накануне Резников рассказал, что с начала боевых действий Украина получила военной помощи от союзников на сумму порядка $100 млрд, при этом более половины поддержки поступило от США — более $50 млрд, «уже под $60 млрд подходит».

По данным Пентагона на конец августа, Вашингтон предоставил Киеву военную помощь в размере более $43 млрд. The Washington Post в том же месяце писала, что США выделили Украине с начала конфликта $66,2 млрд в качестве военной, финансовой и гуманитарной помощи.

В начале августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна тратит на снабжение армии около 2 трлн грн в год (примерно $53,3 млрд). По его словам, это больше, чем годовой доход бюджета до начала военных действий (1,3 трлн грн). Украинский премьер подчеркивал, что государство держится благодаря финансовой поддержке партнеров, а также за счет грантов и кредитов.

В марте министр финансов Украины Сергей Марченко сообщал, что страна тратит на военную кампанию около 130 млрд грн в месяц при ежемесячном доходt бюджета в 80 млрд грн, отмечало агентство УНИАН. По этим расчетам расходы в год — 1,56 трлн грн.

В апреле Киев увеличил расходы на оборону в текущем году на $14,6 млрд. Первоначально общие расходы бюджета Украины на текущий год составляли 2,514 трлн грн (против 2,206 трлн грн за прошлый). Почти половина средств — 1 трлн 136 млрд грн — предназначались на расходы на оборону и безопасность. Запланированные в бюджете расходы выросли с 1,5 трлн грн в 2022-м до 2,6 трлн в 2023-м — рекордный рост на 73%.

Москва осуждает как военную, так и финансовую помощь Киеву. Как заявляла представитель МИДа Мария Захарова, объем финансовой помощи со стороны США измеряется астрономической суммой, однако это не поможет Украине вернуть утраченные территории. При этом, по ее словам, «львиная доля вновь пойдет на закупку вооружений для Киева и, конечно, рассосется в карманах тех, кто это все и выделяет».