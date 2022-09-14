Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 60,94 (-0,38) Инвестиции, 13 сен, 16:34
Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 60,07 (-0,39) Инвестиции, 13 сен, 16:34
Украина в 2023 году выделит на оборону почти половину бюджета Экономика, 05:02
Россияне в августе стали покупать больше лекарств против COVID Общество, 05:00
Молдавия заявила об опасениях «двойного шока» из-за поставок газа и цен Политика, 04:11
В Италии сочли «серьезным облегчением» снижение цены на газ до 65% Экономика, 03:27
В МИД Венгрии допустили пересмотр санкционной политики ЕС из-за холодов Политика, 02:50
При взрыве нефтяного резервуара в Ливии пострадали 13 человек Общество, 02:30
ЕС снял введенные в 2014 году санкции с Януковича и его сына Политика, 01:29
В Белом доме заявили о возможности России использовать армию «где-то еще» Политика, 00:45
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Умер прокурор по делу «Уайтуотер» и Клинтон — Левински Кеннет Старр Общество, 00:41
Какие риски для британской короны несет правление Карла III Политика, 00:30
Страны бывшего СССР нарастили поставки в Россию на фоне санкций Экономика, 00:00
Эксперты объяснили требование к госорганам переехать на домены .RU и .РФ Технологии и медиа, 00:00
«Ливерпуль» вырвал победу у «Аякса» в концовке матча Спорт, 13 сен, 23:59
В Крыму опровергли данные о мобилизации и запрете выезда военнообязанным Политика, 13 сен, 23:56
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  

Украина в 2023 году выделит на оборону почти половину бюджета

В проекте бюджета Украины на 2023 года около половины средств предусмотрено на оборону и безопасность страны (1 трлн 136 млрд гривен). Еще один приоритет — соцпрограммы, на них выделят более 800 млрд гривен, заявил Денис Шмыгаль
Фото: acilo / Getty Images
Фото: acilo / Getty Images

На сектор обороны и безопасности из госбюджета Украины в 2023 году выделят почти половину средств (1 трлн 136 млрд гривен), еще 35% (более 800 млрд гривен) направят на программа социальной поддержки — пенсии, субсидии, пособия, расходы на медицину и образование, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

В затраты на оборонный сектор входят зарплаты военных, обеспечение армии, ремонты и закупки техники и вооружения и другие аспекты, уточнил он. По словам главы украинского кабмина, по сравнению с прошлым годом, планируемые расходы на безопасность и оборону выросли более чем в четыре раза.

В рамках проекта госбюджета следующего года украинские власти решили создать Фонд ликвидации последствий боевых действий в размере не менее 19 млрд гривен. На это пойдут в том числе конфискованные российские активы и международная помощь. Также предусмотрена дополнительная дотация регионам на компенсацию расходов в связи с боевыми действиями в размере 24 млрд гривен

Все остальные расходы будут сокращаться. Главная статья экономии — уменьшение расходов на органы государственной власти, отметил Шмыгаль. Число чиновников будет сокращаться, им урежут зарплаты и премии; расходы на органы власти за исключением силовых структур уменьшатся на 11,6 млрд гривен по сравнению с 2022 годом.

Мишустин предупредил о непростом бюджете на ближайшие три года
Экономика
Михаил Мишустин

По словам премьера, доход Украины в 2023 году составит 1,28 трлн гривен, тогда как расходы запланированы на уровне 2,57 трлн гривен, ежемесячный дефицит бюджета будет более $3 млрд. Шмыгаль подчеркнул, что подаваемый проект утвердили, основываясь на пессимистических расчетах.

«В рамках этого макропрогноза экономика в следующем году вырастет на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном. Средняя зарплата ориентировочно составит 18,5 тысяч гривен, инфляция может достичь 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен», — заявил он.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Mark Metcalfe / Getty Images Как спасти свое имущество, если вы банкрот. Законные способы
Статьи
Pro
Фото: Matthias Schrader / AP «Об отставке я узнал по телефону»: глава Adidas — о виражах в карьере
Статьи
Pro
Фото: wikipedia.org Акции будущего: как братья Либерман продают доли в собственных жизнях
Статьи
Pro
Фото: Joe Raedle / Newsmakers Почему появляется алкогольная зависимость и как ее распознать
Инструкции
Pro
Фото: Евгений Курсков / ТАСС Время жестких: почему компаниям надоели «мягкие» навыки
Статьи
Pro
Фото: fizkes / Shutterstock Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images На китайских маркетплейсах можно торговать дистанционно. Что нужно знать
Инструкции
Pro
Фото: Steve Jennings / Getty Images Как найти идею на $27 млрд: советы создателя игровой платформы Roblox
Статьи

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины. Ее целями президент Владимир Путин называл «денацификацию» и демилитаризацию соседней страны. В ходе боевых действий российские силы взяли под контроль Луганскую область (в ее границах признана Луганская народная республика, часть территорий которых находилась под контролем Киева), Херсонскую и части Запорожской и Харьковской областей. На некоторых подконтрольных России территориях, в частности, в ЛНР, начались работы по восстановлению городов.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
госбюджет Украина оборона
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Доходы бюджета упали второй месяц подряд
Экономика
Силуанов назвал бюджет на следующие три года самым сложным в карьере
Финансы
Мишустин предупредил о непростом бюджете на ближайшие три года
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter