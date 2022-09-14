Украина в 2023 году выделит на оборону почти половину бюджета

В проекте бюджета Украины на 2023 года около половины средств предусмотрено на оборону и безопасность страны (1 трлн 136 млрд гривен). Еще один приоритет — соцпрограммы, на них выделят более 800 млрд гривен, заявил Денис Шмыгаль

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На сектор обороны и безопасности из госбюджета Украины в 2023 году выделят почти половину средств (1 трлн 136 млрд гривен), еще 35% (более 800 млрд гривен) направят на программа социальной поддержки — пенсии, субсидии, пособия, расходы на медицину и образование, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

В затраты на оборонный сектор входят зарплаты военных, обеспечение армии, ремонты и закупки техники и вооружения и другие аспекты, уточнил он. По словам главы украинского кабмина, по сравнению с прошлым годом, планируемые расходы на безопасность и оборону выросли более чем в четыре раза.

В рамках проекта госбюджета следующего года украинские власти решили создать Фонд ликвидации последствий боевых действий в размере не менее 19 млрд гривен. На это пойдут в том числе конфискованные российские активы и международная помощь. Также предусмотрена дополнительная дотация регионам на компенсацию расходов в связи с боевыми действиями в размере 24 млрд гривен

Все остальные расходы будут сокращаться. Главная статья экономии — уменьшение расходов на органы государственной власти, отметил Шмыгаль. Число чиновников будет сокращаться, им урежут зарплаты и премии; расходы на органы власти за исключением силовых структур уменьшатся на 11,6 млрд гривен по сравнению с 2022 годом.

По словам премьера, доход Украины в 2023 году составит 1,28 трлн гривен, тогда как расходы запланированы на уровне 2,57 трлн гривен, ежемесячный дефицит бюджета будет более $3 млрд. Шмыгаль подчеркнул, что подаваемый проект утвердили, основываясь на пессимистических расчетах.

«В рамках этого макропрогноза экономика в следующем году вырастет на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном. Средняя зарплата ориентировочно составит 18,5 тысяч гривен, инфляция может достичь 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен», — заявил он.

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С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины. Ее целями президент Владимир Путин называл «денацификацию» и демилитаризацию соседней страны. В ходе боевых действий российские силы взяли под контроль Луганскую область (в ее границах признана Луганская народная республика, часть территорий которых находилась под контролем Киева), Херсонскую и части Запорожской и Харьковской областей. На некоторых подконтрольных России территориях, в частности, в ЛНР, начались работы по восстановлению городов.