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«Ъ» узнал о просьбе властей к нефтекомпаниям из-за серого экспорта

«Ъ»: Минэнерго просит нефтекомпании и НПЗ раскрыть данные из-за серого экспорта
Минэнерго попросило нефтегазовые компании раскрыть данные по производству и экспорту нефтепродуктов. Как утверждает ведомство — в рамках борьбы с серым экспортом, который стал одной из причин роста цен на топливо этим летом
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Минэнерго обратилось к 70 российским нефтегазовым компаниям с просьбой раскрыть объемы производства и экспорта нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа (СУГ), пишет «Коммерсантъ». Соответствующее письмо, копия которого оказалось в распоряжении газеты, было направлено ЛУКОЙЛу, «Газпрому», «Сургутнефтегазу» и другим компаниям, а также независимым нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

Письмо 31 августа направил замглавы Минэнерго Павел Сорокин. Компаниям дали срок до 6 сентября на предоставление информации о производстве бензина и дизеля пятого класса за шесть месяцев 2023 года, а также объемах экспорта этих видов топлива и СУГ за этот период и за прошлый год. Также их попросили отчитаться об объемах налоговых отчислений за 2020-2023 годы.

Минэнерго затребовало информацию «в рамках проработки вопроса об ограничении серого экспорта» — то есть продажи на экспорт топлива, которое предназначалось для внутреннего рынка и за которое компании получили субсидии в рамках топливного демпфера. Как отмечает «Ъ», это явление стало одной из причин роста цен на топливо этим летом.

В последнюю неделю августа цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже продолжали оставаться рекордно высокими: цена на марку «Премиум-95» в Европейской части России превышала 73 тыс. руб. за тонну, на «Регуляр-92» — 63 тыс. руб. за тонну.

Ранее глава ведомства Николай Шульгинов отмечал, что для борьбы с серым экспортом рассматривается два варианта: составление списка экспортеров или введение лицензирования экспорта. Вице-премьер Александр Новак 30 августа говорил, что в ближайшее время список компаний, которым разрешат экспорт, будет утвержден.

«Коммерсантъ» пишет, что в отрасли выступили против составления перечня экспортеров из-за угрозы санкций против тех, кто в него попадет, — ведь список придется опубликовать. Если бы власти решили использовать лицензирование, то обнародовать названия компаний, которые получили лицензии, было бы необязательно.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Минэнерго бензин дизель экспорт
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