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В Киеве предложили ввести обязательную военную подготовку для госслужащих

Глава Минобороны предложил сделать военную подготовку обязательной для госслужащих
Для работы на госслужбе и для баллотирования на выборные должности в органах местного самоуправления, в парламент, суды Украины должно быть введено требование о наличии военной подготовки, заявил глава украинского Минобороны
Фото: Frank Augstein / AP
Фото: Frank Augstein / AP

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что прохождение военной подготовки должно стать одним из требований для работы на госслужбе, об этом говорится в его колонке для «Украинской правды».

«Наличие военной подготовки должно стать одним из обязательных требований для работы на государственной службе, а также баллотирования на выборные должности в органах местного самоуправления, в парламент, суды и т.д.», — пишет Резников.

По словам министра, в стране нужно проанализировать все сферы жизни «через призму необходимости быть готовыми к обороне» и определить, кому понадобится такая подготовка. Этот процесс можно назвать термином «умная милитаризация», предлагает он.

В качестве примера Резников привел опыт Израиля, Швеции и Швейцарии по военной подготовке и их «принципиальные отличия» с опытом России и Северной Кореи.

Зеленский внес поправки о продлении военного положения и мобилизации
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Фото:Louis Wood / AP

Он также указал на то, что навыки обороны должны получить и остальные граждане, так как «каждому придется принести в жертву ради Украины часть комфорта и привычной жизни».

Глава Минобороны Украины напомнил, что ст. 17 Конституции Украины определяет, что «защита суверенитета и территориальной целостности страны — обязанность всего народа, «без исключения».

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На Украине военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены 24 февраля, в день начала российской спецоперации. Изначально такие меры принимались Радой на месяц, а после чего неоднократно продлевались Владимиром Зеленским еще на 30 дней.

В конце мая украинский парламент продлил военное положение и всеобщую мобилизацию сразу на три месяца — до 23 августа.

12 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения в стране и сроков проведения мобилизации.

В период действия военного положения украинские власти могут объявлять комендантский час; устанавливать особый режим въезда и выезда; ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспорта.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Алексей Резников Минобороны Украины
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