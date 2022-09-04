Лидер французской партии поддержал запрет «военной пропаганды» Киева
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо поддержал призыв бывшего государственного министра Франции Сеголен Руаяль запретить распространение «военной пропаганды», которую, по ее мнению, ведут власти Киева. Об этом Филиппо написал в своем Twitter.
«Сеголен Руаяль проявила политическое мужество, ее смелость должна служить примером», — прокомментировал политик недавнее выступление Руаяль, в котором она осудила попытки Киева с помощью «военной пропаганды» помешать мирным переговорам.
По мнению лидера «Патриотов», Руаяль имеет полное моральное право протестовать против действий Киева. «Министр иностранных дел Франции Доминик де Вильпен [занимал пост в 2002-2004 годах] тоже осудил американскую пропаганду и ложь, отказавшись поддержать войну в Ираке в 2003 году», — напомнил Филиппо. Франция, убежден он, «не должна подчиняться Североатлантическому альянсу и его пособникам».
Французская партия «Патриоты» (Les Patriotes) — националистическая и евроскептическая политическая сила, в 2017 году отделившаяся от «Национального фронта» Марин Ле Пен. На выборах в Европарламент в 2019 году партия набрала 147 тыс. голосов или 0,65%.
1 сентября Руаяль осудила «военную пропаганду» Киева и заявила, что она преследует две цели: воздействие на украинских военнослужащих для их мобилизации и создание препятствий на пути мирного процесса. Руаяль отметила бездоказательность «пропагандистских утверждений» президента Украины Владимира Зеленского, а также призвала ООН и журналистское сообщество установить запрет на «инструментализацию страха путем пропаганды».
Российская военная операция на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин называл ее целями «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны, а также защиту жителей Донбасса от политики «геноцида», которую, по его утверждению, вели украинские власти. В ответ Украина объявила военное положение и мобилизацию, а страны Запада ввели против Москвы санкции.
Об опасности появления «усталости от Украины» по мере затягивания боевых действий в середине июня предупреждал британский премьер-министр Борис Джонсон, на этом фоне призвав продолжить поддержку Киева. Он также предостерег от попыток подтолкнуть Украину к «худому миру» — соглашению с Россией на условиях, которые не отвечают интересам Киева. Противостоять такой «усталости» призвал и польский МИД.
Президент Украины Владимир Зеленский также говорил о «растущей усталости», отметив, что из-за этого от Киева требуют нежелательный для него результат. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркивал, что в Евросоюзе подобных настроений нет, о чем, в частности, свидетельствует предоставление Украине статуса страны — кандидата на вступление в ЕС.