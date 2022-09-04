Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо поддержал призыв бывшего государственного министра Франции Сеголен Руаяль запретить распространение «военной пропаганды», которую, по ее мнению, ведут власти Киева. Об этом Филиппо написал в своем Twitter.

«Сеголен Руаяль проявила политическое мужество, ее смелость должна служить примером», — прокомментировал политик недавнее выступление Руаяль, в котором она осудила попытки Киева с помощью «военной пропаганды» помешать мирным переговорам.

По мнению лидера «Патриотов», Руаяль имеет полное моральное право протестовать против действий Киева. «Министр иностранных дел Франции Доминик де Вильпен [занимал пост в 2002-2004 годах] тоже осудил американскую пропаганду и ложь, отказавшись поддержать войну в Ираке в 2003 году», — напомнил Филиппо. Франция, убежден он, «не должна подчиняться Североатлантическому альянсу и его пособникам».

Французская партия «Патриоты» (Les Patriotes) — националистическая и евроскептическая политическая сила, в 2017 году отделившаяся от «Национального фронта» Марин Ле Пен. На выборах в Европарламент в 2019 году партия набрала 147 тыс. голосов или 0,65%.

1 сентября Руаяль осудила «военную пропаганду» Киева и заявила, что она преследует две цели: воздействие на украинских военнослужащих для их мобилизации и создание препятствий на пути мирного процесса. Руаяль отметила бездоказательность «пропагандистских утверждений» президента Украины Владимира Зеленского, а также призвала ООН и журналистское сообщество установить запрет на «инструментализацию страха путем пропаганды».

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Российская военная операция на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин называл ее целями «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны, а также защиту жителей Донбасса от политики «геноцида», которую, по его утверждению, вели украинские власти. В ответ Украина объявила военное положение и мобилизацию, а страны Запада ввели против Москвы санкции.

Об опасности появления «усталости от Украины» по мере затягивания боевых действий в середине июня предупреждал британский премьер-министр Борис Джонсон, на этом фоне призвав продолжить поддержку Киева. Он также предостерег от попыток подтолкнуть Украину к «худому миру» — соглашению с Россией на условиях, которые не отвечают интересам Киева. Противостоять такой «усталости» призвал и польский МИД.

Президент Украины Владимир Зеленский также говорил о «растущей усталости», отметив, что из-за этого от Киева требуют нежелательный для него результат. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркивал, что в Евросоюзе подобных настроений нет, о чем, в частности, свидетельствует предоставление Украине статуса страны — кандидата на вступление в ЕС.